Семинары в Сибирском федеральном округе

17-18 апреля в Новосибирске и 20-21 апреля в Барнауле состоялись семинары на тему «Основы мониторинга соблюдения прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях». Организатором выступили Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Совета общественных наблюдательных комиссий» и Независимая психиатрическая ассоциация России.

В семинарах приняли участие кандидаты и члены региональных общественных наблюдательных комиссий, сотрудники общественных организаций, ВУЗов. В Алтайском крае семинар посетили сотрудники Алтайской краевой клинической психиатрической больницы имени Ю.К. Эрдмана, консультант Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае и помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС России по Алтайскому краю.

Использование в проведении семинаров конференцсвязи по системе ZOOM позволило расширить географию участников от Омска до Красноярска. Таким образом, в работе семинаров приняли участие свыше 50-ти человек.

Основным докладчиком в семинарах была исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации России Любовь Николаевна Виноградова, выступления которой были интересны не только членам ОНК, но и сотрудникам психиатрических учреждений, общественных организаций и аппарата регионального Уполномоченного. Выступления директора Института прав человека Валентина Михайловича Гефтера вызвали в аудитории живой интерес, дискуссии и предложения разобраться в различных жизненных и профессиональных ситуациях.

Также прозвучали доклады на темы концепции прав человека, соответствия российского законодательства международным стандартам, взаимодействия ОНК и юридического сообщества, деятельности ОНК в психиатрических учреждениях, подготовленные Юлией Бабенковой (Новосибирск), Константином Бекетовым (Томск), Геннадием Постниковым (Томск), Иваном Шевелёвым (Томск) и Андреем Яковенко (Омск).

Помимо изучения теоретической части участники семинара рассмотрели практический опыт посещения психиатрических медицинских учреждений, ознакомились с заполнением карты мониторинга при посещении психиатрических учреждений членами ОНК Томской и Новосибирской областей. Отдельное время было выделено на ответы на вопросы участников семинара.

Участвовавшие в работе семинара в Барнауле сотрудники Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана проявили неподдельный интерес к теме соблюдения прав человека вообще и в психиатрических учреждениях в частности, обещали изучить брошюры, подготовленные экспертами НПА России и продемонстрировали готовность к конструктивному взаимодействию с членами региональной ОНК.