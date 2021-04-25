Общественный контроль за соблюдением прав пациентов в Волгоградской области

20-21 апреля 2021 г. в городе Волгоград АНО «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» совместно с НЕЗАВИСИМОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ РОССИИ был проведен круглый стол и семинар для членов ОНК Южного федерального округа, сотрудников аппаратов уполномоченных по правам человека, адвокатов и правозащитников на тему: «ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПСИХИАТРИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРАХ И ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ».

В работе круглого стола приняли участие представители Комитета здравоохранения и Общественной палаты Волгоградской области, руководство и сотрудники Волгоградской областной клинической психиатрической больницы №2, ведущий​ психолог Волгоградского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, заведующий психиатрическим отделением Волгодонского филиала Ростовского областного ПНД, члены ОНК Волгоградской, Ростовской​ и Астраханской областей, Республики Калмыкия, адвокаты, юристы и ведущие эксперты проекта «Содействие соблюдению прав человека в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами».

После приветствия Председателя президиума ВРО ООО «СОНК» В.Е. Козловича, по вопросам осуществления общественного контроля в МПС, проблемах и путях их решения, выступил координатор проекта по Южному федеральному округу Л.В. Петрашис, который рассказал, что основной целью круглого стола и семинара является разработка механизма взаимодействия членов ОНК с руководством и сотрудниками психиатрических учреждений и органов управления здравоохранением. Говоря об обеспечении эффективного общественного контроля за соблюдением прав пациентов в психиатрических лечебных и экспертных учреждения, он подчеркнул, что основой работы членов ОНК является четкое соблюдение ФЗ-76 об общественном контроле и принципа — Не навреди!

Участники мероприятия обсудили изменение нормативной базы по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания: новые полномочия членов ОНК – контроль за обеспечением прав пациентов в психиатрических учреждениях, высказали мнения относительно того, что ​ необходимо предпринять для эффективного контроля этих учреждений. Представители психиатрической службы и члены ОНК рассказали о текущей ситуации с обеспечением прав пациентов в психиатрических стационарах, обсудили вопрос о том, как совместить эффективный контроль с невмешательством в лечебную и экспертную работу медицинских ​ учреждений, отметили необходимость подготовки членов ОНК к мониторингу психиатрических учреждений.

На семинаре ведущие подробно остановились на работе с картами наблюдения, а также составлении членами ОНК объективных заключений по результатам посещений МПС с учетом информации, полученной от ​ администрации лечебных учреждений. Большое внимание было уделено вопросу взаимодействия членов ОНК с руководством психиатрических учреждений, министерством здравоохранения и органами власти.

В.Н. Соколовский, заведующий стационарным отделением Волгодонского филиала Ростовского областного ПНД подготовил для участников семинара наглядную презентацию (фильм) с учетом разработанной ​ экспертами проекта карты наблюдения; рассказал о специфике мониторинга прав лиц в психиатрических учреждениях и типах отделений, взяв за основу​ отделение Волгодонского филиала РО ПНД. Он акцентировал внимание участников на основных аспектах деятельности подразделения, показал на примерах, как должна быть организована работа, какими приказами и инструкциями регламентирована их деятельность.

Особенно подробно докладчик рассказал о проведении недобровольной госпитализации пациента, сопровождая доклад фотографиями, набором необходимых документов в рамках Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Он также коснулся особенностей общения с лицами, имеющими психолого-психиатрические проблемы, и подчеркнул необходимость профессионального и вежливого общения медработников с пациентами, в результате чего возможно решить многие проблемы, связанные с пребыванием больных в стационаре, и обеспечить их законные права. Эксперты проекта, представители психиатрической службы и адвокаты подробно ответили на вопросы членов ОНК ЮФО, дали советы относительно распределения обязанностей и порядка работы членов комиссии при мониторинге прав пациентов в психиатрических стационарах и экспертных учреждениях.​

Во второй день семинара координатор проекта по ЮФО, эксперты ​ проекта ​ и члены ОНК ЮФО посетили Волгоградскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением в с. Дворянское, где совместно с руководством больницы осмотрели​ стационарные отделения различных типов, клиническую лабораторию, пищеблок и спортивный комплекс, побеседовали с пациентами, провели ​ личный ​ приём, с письменного согласия пациентов ознакомились с их медицинскими картами, запросили необходимую для составления объективного заключения информацию. Можно только приветствовать открытость, которую продемонстрировало руководство этой больницы с самым строгим режимом, в отошении общественных контролеров. Это сразу снимает многие вопросы, помогает разрушить недоверие к психиатрии и психиатрам, понять специфику психиатрической службы и убедиться в том, что врачи понимают необходимость соблюдения прав пациентов и делают для этого все, что от них зависит.