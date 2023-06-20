Семинары для врачей-психиатров Волгоградской области

В рамках проекта Независимой психиатрической ассоциации России «Повышение эффективности общественного контроля психиатрических больниц за счет активизации контактов между членами ОНК и медицинским персоналом» его региональные представители Леонид Петрашис и Владимир Козлович 16-17 мая 2023 г. посетили Волгоградские областные психиатрические больницы № 1 и № 2. Целью посещений был мониторинг соблюдения прав пациентов и проведение семинаров для врачей и персонала больниц.

Независимые наблюдатели рассказали участникам семинаров о правах человека, истории их развития в мире и в России, разъяснили особенности деятельности общественных наблюдательных комиссий в части контроля за соблюдением прав лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, а также лиц, госпитализированных в психиатрические больницы в недобровольном порядке, рассказали в чем польза общественного мониторинга соблюдения прав граждан для государства, обсудили конкретные примеры нарушения закона и прав человека в учреждениях ФСИН, МВД и психиатрических больницах, и возможные пути их предотвращения. Было много вопросов и альтернативных мнений, однако в целом семинары прошли в конструктивной доброжелательной манере и показали заинтересованность руководства больниц вопросами соблюдения прав человека.

Наблюдатели отметили, что в обеих больницах, включая ту, которая осуществляет принудительное лечение общего и специализированного типа (№ 1), созданы достаточно комфортные условия для пребывания пациентов: имеются места для хранения личных вещей, возможность пользования личными телефонами, небольшие библиотеки и наборы настольных игр. В палатах и в отделениях – занавески на окнах, цветы, зеркала. Имеются стенды с информацией о правах пациентов, они могут обращаться с жалобами к заведующим отделениями, главному врачу больницы, в прокуратуру, суд и другие государственные органы. Пациенты отмечали доброжелательное отношение персонала.

Таким образом, цель проекта – способствовать лучшему соблюдению прав пациентов, добиться уважения человеческого достоинства пациентов путем объединения позиций сотрудников ПБ, для которых главное — лечение и безопасность, и членов ОНК, которые контролируют соблюдение прав человека, постепенно реализуется. Совместные встречи и обсуждения ведут к взаимопониманию и установлению конструктивных отношений, и вновь мы видим, как много зависит от личности главного врача.

Волгоградской области в этом отношении повезло: главные врачи больниц Татьяна Алексеевна Кузнецова (Волгоградская ПБСТИН), Ольга Анатольевна Жигунова (ВОПБ № 1), Инна Игоревна Замятина (ВОПБ № 2) и зав.кафедры неврологии и психиатрии Волгоградского государственного медицинского университета Назим Яшарович Оруджев (кафедра расположена на базе ВОПБ № 2) стараются создать комфортные условия для лечения пациентов, следят за соблюдением их прав и уважением их достоинства, активно сотрудничают с независимыми наблюдателями, понимая, что взгляд со стороны очень важен.