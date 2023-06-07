Семинар для врачей-психиатров во Владивостоке

С 1 апреля 2023 г. НПА начала новый проект, а вернее, продолжила, предыдущий, направленный на улучшение условий содержания пациентов в психиатрических стационарах и экспертных отделениях. Проект под названием «Повышение эффективности общественного контроля психиатрических больниц за счет активизации контактов между членами ОНК и медицинским персоналом» выполняется в тех регионах, в которых достигнут значительный прогресс в улучшении условий содержания больных и реализации их права на информацию и неприкосновенность частной жизни. Цель проекта – способствовать лучшему соблюдению прав пациентов, добиться уважения человеческого достоинства пациентов путем объединения позиций сотрудников ПБ, для которых главное — лечение и безопасность, и членов ОНК, которые контролируют соблюдение прав человека.

Первый семинар в рамках этого проекта был организован 25 мая 2023 г. во Владивостоке для врачей Приморской краевой клинической психиатрической больницы. Тема семинара «Права человека в местах принудительного содержания, оказывающих психиатрическую помощь». Семинар провели региональный координатор проекта председатель ОНК Приморского края В.А.Найдин и член ОНК Д.В.Юферов.

Целью семинара было познакомить врачей психиатрической больницы с основными положениями концепции прав человека и методиками общественного контроля за обеспечением прав человека в психиатрических стационарах и экспертных учреждениях, а также заложить основы конструктивного взаимодействия сотрудников больницы с общественной наблюдательной комиссией Приморского края.

На семинаре присутствовало около 28 сотрудников психиатрической больницы, в основном врачи-психиатры.

Ведущие семинар познакомили присутствующих с общей информацией о правах человека, со ссылками на нормы международного и национального права; рассказали об основах общественного контроля в местах принудительного содержания и представили общественные наблюдательные комиссии как аналог национального превентивного механизма предотвращения пыток и жестокого обращения; провели дискуссию о правах пациентов психиатрических больниц, на конкретных примерах показали, какие бывают нарушения со стороны руководства и медицинского персонала.

По итогам проведения семинара у ведущих сложилось мнение, что врачи не интересуются базовыми правовыми нормами в области прав человека, акцентируют внимание только на лечении пациентов и совсем не уделяют внимания соблюдению их прав, включая условия содержания. Общественный контроль в лице ОНК Приморского края воспринимается врачами, как что-то совершенно ненужное, которое к тому же может осуществляться только людьми с медицинским образованием. Они не знают о Федеральном законе №76-ФЗ от 10.06.2008 г. «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», и о Приказах Минздрава №121,122 от 25.02.2020, регулирующих порядок посещения членами ОНК психиатрических больниц и экспертных отделений.

Тем не менее, членам ОНК Приморского края удалось в ходе интерактивного обсуждения сложных вопросов объяснить сотрудникам ПБ важность и необходимость общественного контроля, и таким образом сделать первый шаг на пути устранения правового нигилизма и осознания важности соблюдения прав пациентов. Но для полного взаимопонимания требуется время, и возможно проведение круглого стола с Минздравом Приморского края и руководством психиатрических больниц. Кроме того, необходимо чаще проводить подобные семинары, чтобы сотрудники ПБ осознали, что члены ОНК не оппоненты, а союзники, и их общая цель – благо пациентов