Солидарные усилия, наконец, помогли Александру Габышеву

26 июня 2023 г. Уссурийский районный суд изменил тип принудительного лечения якутскому «шаману» Александру Габышеву со стационара специализированного типа на стационар общего типа. Это значит, что А.Габышев будет переведен в свой родной город Якутск, где его смогут посещать родственники и друзья.

А.Габышев находится на принудительном лечении с 2021 г.: сначала в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением в Новосибирске, потом в стационаре специализированного типа в Уссурийске, и вот, наконец, следующий шаг на пути к освобождению — стационар общего типа. Его идея идти на Москву, чтобы изгнать злой дух из Путина, давно дезактуализировалась, он не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих, но все еще должен проходить принудительное лечение. Общественная наблюдательная комиссия Приморского края и Независимая психиатрическая ассоциация России сыграли серьезную роль в переводе Александра Габышева на более мягкий режим содержания, письмо НПА России главному врачу уссурийской больницы даже было зачитано в суде. Теперь важно не ослаблять усилий и добиваться скорейшего перевода Габышева на амбулаторное лечение. Походы на Москву совершают совершенно другие люди.

Фото: panorama.pub