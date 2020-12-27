Семинар в Томске

21-22 декабря в Томске состоялся семинар «Основы мониторинга соблюдения прав человека в психиатрических больницах и экспертных отделениях». Он завершил осенний марафон региональных семинаров для членов ОНК и сотрудников уполномоченных по правам человека. В семинаре участвовали 17 общественных наблюдателей из Томской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края. Семинар проходил в Конгресс-центре Академгородка, построенного в 1970-е годы в живописной месте для советских ученых, и участники смогли сполна насладиться красотой сибирской природы, чистым воздухом и трескучими морозами. Занятия проходили в «Каминном зале», который выходил в зимний сад, расположенный в центре здания. Когда-то постоянно наполненный людьми, Конгресс-центр выглядел пустынным и заброшенным, однако участники не скучали и провели два дня в продуктивных дискуссиях.

Аудитория оказалась неоднородной, присутствовали как опытные члены ОНК, так и те, для кого все было внове. Поэтому ведущий семинара региональный координатор проекта Геннадий Николаевич Постников начал семинар с лекции по основным понятиям концепции прав человека, а также стандартам их соблюдения. Доцент ИПК ФСИН России А.А.Павленко рассказал о нормах международного законодательства по содержанию лиц, находящихся в местах принудительного содержания, а преподаватель Новосибирского государственного университета Ю.К.Бабенкова – о соответствии российского законодательства, регулирующего права лиц с психическими расстройствами, международным стандартам и решениям ЕСПЧ. Исполнительный директор НПА России Л.Н.Виноградова напомнила присутствующим о принципиальном различии между лицами, находящимися в системе исполнения наказаний, и теми, кому суд заменил уголовное наказание на принудительное лечение. Все они, включая лиц, содержащихся в психиатрических больницах специализированного типа с интенсивным наблюдением, имеют статус пациента и, соответственно, пользуются всеми правами, которые указаны в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Она рассказала о недобровольных мерах в психиатрии и объяснила, как нужно работать с медицинской картой пациента, если он дал согласие на ознакомление с нею.

Председатель ОНК Томской области Иван Анатольевич Шевелев рассказал о продуктивном сотрудничестве с уполномоченным по правам человека и совместных посещениях Томской областной психиатрической больницы. Он также провел практическое занятие по работе с картой мониторинга, отметив пользу ее применения при посещениях психиатрических больниц и экспертных отделений и представив участникам семинара заполненный вариант карты, что позволило всем понять, как ее нужно использовать.

Присутствующие задавали много вопросов, вносили свои предложения по разрешению конкретных ситуаций, которые обсуждались в процессе практической работы. Лидеры движения общественных наблюдателей Томской области планируют провести аналогичные семинары и в других регионах Сибирского федерального округа, чтобы можно было впоследствии организовать мониторинг соблюдения прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях по единой схеме.