Семинар для членов ОНК в Казани

16-17 декабря в столице Татарстана состоялся семинар для членов ОНК и сотрудников аппаратов уполномоченных по правам человека «Основы общественного контроля за обеспечением прав человека в психиатрических стационарах и экспертных отделениях». В семинаре участвовали 20 человек из республик Татарстан, Марий Эл, Удмуртия, Ульяновской и Кировской областей. Ведущими семинара были председатель региональной общественной организации «Профилактика и инициатива», член ОНК Республики Татарстан Альберт Якубович Зарипов, исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации России Любовь Николаевна Виноградова и общественный помощник уполномоченного по правам человека в Свердловской области Дмитрий Анатольевич Халяпин.

Семинар начался с введения в тему – «Деятельность ОНК в психиатрических учреждениях: основы контроля, возможности и ограничения, специфика по сравнению с местами лишения свободы». Участникам разрешили задавать вопросы по ходу выступления докладчика и, хотя это увеличило длительность этого заседания, но зато все смогли получить ответы на интересующие их вопросы, и секция превратилась в интерактивное обсуждение деятельности ОНК в психиатрических учреждениях.

Затем участников познакомили со спецификой психиатрических больниц, разными типами отделений и режимов содержания, основами общения с пациентами и работой с их медицинскими документами, особенностями экспертных отделений. Отдельно разбирались вопросы о взаимодействии с администрацией психиатрических стационаров, органами здравоохранения, уполномоченными по правам человека, адвокатами и родственниками пациентов.

И, конечно, значительная часть семинара, была посвящена практической работе: планированию визита, распределению обязанностей внутри команды, заполнению карты мониторинга и составлению заключения по результатам визита. А.Я.Зарипов поделился свои опытом посещения психиатрических больниц, в том числе психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением в Казани, а Д.А.Халяпин рассказал о судебно-психиатрических экспертных отделениях в Свердловской области. Участники проанализировали и дали свою оценку представленным им видеоматериалам и наметили план работы на ближайшее время. Было высказано пожелание провести через 2-3 месяца еще один семинар для обсуждения с экспертами полученных результатов наблюдений.