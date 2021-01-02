Круглый стол в столице Сибири

23 декабря в Томске состоялся круглый стол «Актуальные аспекты осуществления общественного контроля за соблюдением прав человека в психиатрических стационарах СФО». Он стал завершающим в череде подобных мероприятий в рамках проекта по подготовке членов ОНК к работе в психиатрических стационарах.

Круглый стол получился очень представительным, в нем приняли участие члены ОНК Томской, Омской и Новосибирской областей, Алтайского края, Уполномоченный по правам человека Томской области, эксперты медицинского сообщества, в частности, главный врач Томской психиатрической больницы, а также деятели науки. Благодаря такому широкому представительству, участники Круглого стола имели возможность обсудить вопросы общественного контроля в сфере психиатрии с самых различных сторон. И это было особенно важно – услышать друг друга, понять, что, в конечном итоге, работа каждого – не контролировать друг друга, а помогать друг другу в деле соблюдения прав пациентов.

В Круглом столе, помимо участников «офлайн», были и онлайн-участники, которые имели возможность выступать, участвовать в дискуссии и задавать вопросы, в том числе в чате. И, надо, сказать, они этой возможностью активно пользовались. Новые технологии позволили существенно расширить число участников Круглого стола и его географию (например, онлайн присутствовали члены ОНК Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО).

Круглый стол открыли Е.Г.Карташева, Уполномоченный по правам человека в Томской области, В.А.Уткин, директор Юридического института ТГУ, председатель Общественной палаты Томской области, и Г.Н.Постников, координатор проекта в СФО, председатель Президиума ТРО ООО «Совет ОНК». Затем Л.Н. Виноградова, исполнительный директор НПА России, рассказала участникам Круглого стола о целях и задачах проекта, регионах и этапах его реализации.

Уполномоченный по правам человека в Томской области Е.Г. Карташева, сообщила о своем опыте мониторинга соблюдения прав человека в психиатрических стационарах совместно с членами ОНК, обрисовала круг проблем, с которыми они столкнулись в ходе посещений. В частности, особенно она отметила сложную ситуацию с осведомленностью пациентов о существующих у них правах и способах их защиты. Также Елена Геннадьевна обратила внимание аудитории на проблему получения пациентами бесплатной квалифицированной юридической помощи и существующую даже в юридическом сообществе стигматизацию людей с психическими расстройствами. Этот вопрос вызвал активное обсуждение участников Круглого стола.

С.М. Андреев, главный врач Томской клинической психиатрической больницы в своем выступлении рассказал о восприятии общественного контроля медицинским сообществом, поделился своим опытом взаимодействия с членами ОНК и Уполномоченным по правам человека. Для членов ОНК было важно услышать мнение эксперта «по ту сторону баррикад», чтобы в конечном итоге в ходе общей дискуссии прийти к пониманию позиций друг друга и определить принципы взаимодействия.

Круглый стол прошел очень оживленно и позитивно, в атмосфере доброжелательности и готовности выслушать и понять друг друга, что имеет огромное значение для будущей работы в сфере общественного контроля. Участники в очередной раз подтвердили, что вся их деятельность осуществляется, прежде всего, в интересах пациента.

И хотя Круглый стол в Томске завершил определенный этап проекта, работа продолжается, впереди посещения стационаров во всех регионах реализации проекта и анализ полученной информации. Следите за новостями проекта на нашем сайте.

Евгения Доброванова