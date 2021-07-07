В Москве прошел семинар для медицинского персонала психиатрических учреждений ЦФО, посвященный вопросам соблюдения прав человека

4 июля в Москве состоялся семинар для медицинского персонала психиатрических учреждений Центрального федерального округа «Основы соблюдения прав пациентов».

В семинаре приняли участие медицинский персонал ПКБ № 1 им. Н.А.Алексеева (Москва), Белгородской областной клинической психоневрологической больницы, КПБ № 5 г. Москвы (с.Троицкое Чеховского района), ФГБУЗ ЦМСЧ ФМБА России, ЦМР г.Москва, ГБУЗ Тверской области «Областного клинического психоневрологического диспансера», ОГБУЗ «Тамбовской психиатрической клинической больницы», Орловской областной психиатрической больницы.

На семинаре медицинский персонал психиатрических учреждений ознакомился с понятием «права человека» и «общественный контроль за обеспечением прав человека в психиатрических стационарах и экспертных учреждениях», так же были обсуждены актуальные вопросы профилактики нарушений прав пациентов.

На семинаре выступили исполнительный директор НПА России Л.Н. Виноградова, Директор Института прав человека В.М. Гефтер, заведующий отделением ГБУ РО ПНД со стационаром В.Н. Соколовский, медицинский юрист Н.В. Николенко, региональный координатор НПА России Е.Котова.