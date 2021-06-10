Большая часть ОНК готова посещать психиатрические больницы

5-6 июня 2021 г. в Москве состоялся семинар для членов общественных наблюдательных комиссий «Основы общественного контроля за обеспечением прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях». Заявленная тема, которая является новой для многих членов ОНК, вызвала большой интерес, и в результате на семинар приехали 86 человек из 41 субъекта Российской Федерации. Целью семинара было обучить членов ОНК методикам эффективного общественного контроля за обеспечением прав человека в психиатрических стационарах и экспертных учреждениях, а также конструктивному взаимодействию с государственными органами.

Первый день семинара был организован по традиционному принципу лекций и презентаций, хотя много времени было выделено и на ответы на вопросы присутствующих. Участникам напомнили, что они контролируют обеспечение прав человека, и показали, какие права человека в психиатрических стационарах нарушаются прежде всего. Исполнительный директор НПА России выступила с презентацией на тему: «Деятельность ОНК в психиатрических учреждениях: основы контроля, возможности и ограничения, специфика по сравнению с местами лишения свободы», а руководитель юридической службы НПА рассказала о правовых основах применения недобровольной госпитализации и мер принуждения в психиатрии и объяснила, как работать с медицинскими документами при посещении психиатрических стационаров и экспертных отделений. Присутствующих также познакомили со спецификой психиатрических учреждений, типами отделений и режимов содержания, основами общения с пациентами, особенностями экспертных отделений.

Почетные гости и эксперты семинара заведующий ПНД со стационаром Ростовской области В.Н.Соколовский и главный врач Волгоградской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением Т.А.Кузнецова рассказали о том, как работают их больницы, как соблюдается баланс между обеспечением безопасности и соблюдением прав человека, как они понимают уважение человеческого достоинства пациентов, как организуются социально-реабилитационные мероприятия. Возможность пообщаться с руководством психиатрических больниц в неформальной обстановке, задать все интересующие их вопросы, позволила присутствующим членам ОНК преодолеть свое настороженное отношение к психически больным и психиатрии в целом и осознать необходимость общественного контроля соблюдения прав человека в психиатрических стационарах и экспертных отделениях.

Второй день семинара был посвящен практической работе. Участников разделили на 4 группы, каждая из которых прорабатывала алгоритм посещения психиатрических больниц, изучала карту мониторинга, разработанную экспертами проекта, и училась составлять заключения по результатам посещений. Работу в группах вели региональные координаторы проекта, имеющие большой опыт посещения психиатрических больниц и проведения семинаров.

Семинар закончился общим обсуждением практической работы, сессией вопросов и ответов, и подведением итогов двухдневной работы. Все присутствующие оценили семинар как полезный и информативный, попросили прислать презентации и дополнительные материалы, выразили готовность приступить к посещениям психиатрических больниц и отметили необходимость проведения подобных семинаров в дальнейшем.

Л. Н. Виноградова