В Москве прошел круглый стол, посвященный вопросам соблюдения прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях ЦФО

5 июля в Москве состоялся круглый стол «Соблюдение прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях ЦФО: итоги мониторинга». В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации его пришлось организовать в смешанном формате, и в нем вместе с представителями Независимой психиатрической ассоциации России приняли участие главные врачи и представители психиатрических больниц, члены ОНК, представители аппаратов уполномоченных по правам человека Москвы, Московской области, Белгородской, Орловской, Тверской, Ярославской и ряда других областей.

На круглом столе были представлены итоги мониторинга психиатрических больниц, который в течение года вели члены ОНК разных регионов ЦФО в рамках проекта «Содействия соблюдению прав человека в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами». На обсуждение были вынесены следующие предложения, сформулированные по итогам мониторинга:

Разработать новые нормы оснащенности отделений общего типа.

Закрепить норму площади на пациента в палатах отделений разного типа (от 4 кв м)

Обеспечить приватность туалетов и душевых в зависимости от возможности соблюдения безопасности пациентов без прямого наблюдения за ними.

Предлагаем обеспечить личное пространство и личную субъектность пациентов (тумбочка, зеркала, личная одежда, увеличить и соблюдать нормы пользования телефоном).

Обеспечить доступность юридической помощи и информации об ОНК.

Обеспечить право на ежедневные прогулки.

Далее состоялась дискуссия, в которой выступили исполнительный директор НПА России Л.Н. Виноградова, Директор Института прав человека В.М. Гефтер, члены ОНК Москвы Е.М. Меркачева и М.А.Литвинович, начальник отдела защиты социальных прав аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области С.И. Олейник, юрисконсульт ГБУЗ Тверской области «Областной клинический психоневрологический диспансер» Е.В. Брюханова, заведующий отделением ГБУ РО ПНД со стационаром В.Н. Соколовский, главный врач ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница» В.И.Трунов, заместитель главного врача по медицинской части ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница» Е.А.Афанасова, юрист Благотворительного фонда помощи потерпевшим от должностных преступлений “Комитет против пыток” Е.М.Ванслова и другие. Круглый стол вела Елена Котова, региональный координатор НПА России. Большинство выступающих поддержали высказанные предложения. Также были подняты и другие темы, связанные с соблюдением прав человека в психиатрических учреждениях.

Заместитель главного врача по медицинской части ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница» Е.А.Афанасова рассказала о существующей в их учреждении практике «Комиссионного обхода», в рамках которого пациенты могут высказать свои пожелания и сообщить о волнующих их проблемах, связанных с условиями их содержания и их правами. Афанасова отметила, что большинство поднимаемых пациентами вопросов удается решить.

Начальник отдела защиты социальных прав аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области С.И. Олейник рассказал об инициативе создания информационного портала в интернете, на котором публиковалась бы информация для родственников пациентов психиатрических больниц, что позволило бы решить множество проблем. Подобный опыт уже имеется в ХМАО.

Также С.И. Олейник отметил существование проблем при оказании узкоспециализированной медицинской помощи пациентам психиатрических больниц.

Заведующий отделением ГБУ РО ПНД со стационаром В.Н. Соколовский рассказал о позитивном опыте взаимодействия с членами ОНК в Ростовской области, а также о решении проблемы приватности туалетов в его учреждении.

Многими участниками круглого стола была поднята проблема отсутствия мест в ПНИ, из-за чего пациенты подолгу остаются в больницах в ожидании путевки в социальное учреждение. Выступающие отметили и недостаток межведомственного взаимодействия в некоторых регионах.

После подготовки итогового доклада в рамках проекта «Содействия соблюдению прав человека в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами» будут разработаны ряд законодательных инициатив и поправок к действующим законам в области психиатрических учреждений и общественного контроля в них.

Марина Литвинович