31 октября – 1 ноября в Москве в Сахаровском центре в рамках проекта по содействию соблюдению прав человека в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами прошел двухдневный семинар для юристов и адвокатов, которые защищают права граждан психическими расстройствами – «Правовое консультирование и защита прав граждан с психическими расстройствами – взаимодействие юристов и членов общественных наблюдательных комиссий». Объявленная тема вызвала очень большой интерес, и было получено много заявок. Условия пандемии не позволили принять всех желающих, и приоритет был отдан тем, кого рекомендовали региональные координаторы проекта, и кто уже сотрудничает с членами ОНК. Учитывался также возраст участников: людей старше 60 лет просили остаться дома и участвовать в семинаре онлайн. В результате на семинар приехали 25 человек из разных регионов страны (Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Казань, Астрахань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград и т.д.) и еще 30 человек участвовали в семинаре дистанционно.

Коллеги из Центра Сахарова любезно согласились помочь с организацией трансляции, и участники семинары получили возможность ознакомиться еще и с экспозицией музея, что особенно актуально в преддверии 100-летнего юбилея Андрея Дмитриевича Сахарова.

Два дня участники слушали выступающих лекторов, некоторые из которых были в зале, а другие – появлялись на экране. Конечно, лучше когда есть возможность всем общаться непосредственно, однако, похоже, что пандемия будет еще долго, и необходимо осваивать новые формы общения и проведения различных мероприятий.

В своем приветственном слове руководитель проекта Л.Н.Виноградова подчеркнула необходимость правовой помощи людям с психическими расстройствами, как одной из самых уязвимых групп населения, которая часто не только не может защищать свои права самостоятельно, но порой и не понимает, что ее права нарушены. Поэтому государство говорит об особых гарантиях соблюдения прав этой категории населения. Со-руководитель проекта В.М.Гефтер развил это положение в рамках осуществляемого проекта и показал, какие могут быть формы сотрудничества между членами ОНК и сотрудниками аппаратов уполномоченных по правам человека, которые посещают психиатрические больницы и экспертные отделения, — с одной стороны, и юристами и адвокатами, которые могут оказывать правовую помощь находящимся там гражданам, — с другой. При этом он подчеркнул, что члены ОНК и адвокаты могут быть взаимно заинтересованы друг в друге, а их взаимодействие поможет обеспечить доступ к правосудию людям с психическими расстройствами, находящимися в закрытых учреждениях.

Эксперт-психиатр И.М.Беккер рассказал юристам об особенностях работы с людьми с психическими расстройствами, а также об особенностях назначения и проведения судебно-психиатрической экспертизы. Он дал ряд полезных советов относительно формулирования вопросов перед экспертами-психиатрами и психологами, что является важным этапом назначения судебно-психиатрической и комплексной психолого-психиатрической экспертизы, а также рассказал о том, какие ошибки встречаются в экспертных заключениях и когда имеет смысл их оспаривать.

Эксперт-юрист Ю.Н.Аргунова рассказала об основных моментах и своем опыте в защите прав граждан по делам о недобровольной госпитализации в психиатрический стационар, а эксперт-юрист Д.Г.Бартенев – о работе адвоката по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Это основные ситуации, с которыми столкнутся юристы и адвокаты, участвующие в выполнении проекта, поэтому им было уделено особое внимание. Однако организаторы решили не ограничиваться этими вопросами, а дать участникам широкую панораму возможных действий юристов и адвокатов по восстановлению нарушенных прав пациентов. Ю.Н.Аргунова рассказала об обжаловании непредоставления пациенту информации о состоянии его психического здоровья, применения мер физического стеснения и других действий по оказанию психиатрической помощи, затронула вопрос о возможности оспаривания диагноза психического расстройства и установления диспансерного наблюдения, а Д.Г.Бартенев показал, как можно использовать Конвенцию о правах инвалидов для защиты прав людей с психическими расстройствами.

Отдельный блок программы был посвящен вопросам недееспособности и ограниченной дееспособности, которые в последние время стали особенно актуальными в связи с резким увеличением подобных судебных дел. Л.Н.Виноградова рассказала об истории возникновения и экспертной оценке правовой категории «ограниченная дееспособность вследствие психического расстройства», а эксперт-юрист Ю.Л.Ершов познакомил с работой адвоката в делах о признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным и рассказал о возможностях восстановления дееспособности.

И, конечно, как всегда, было выделено время для ответов на вопросы присутствующих и обсуждение конкретных случаев. Причем порой ответы давали не ведущие семинара, а сами участники, и диалог перерастал в общую дискуссию. Было приятно видеть в аудитории молодые лица и такой неподдельный интерес к обсуждаемой теме. Все присутствующие получат руководство по защите прав граждан с психическими расстройствами, находящихся в местах принудительного содержания, которое сейчас готовит эксперт-юрист проекта Ю.Н.Аргунова.

Л.Н.Виноградова