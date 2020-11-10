Развитие общественного контроля за обеспечением прав пациентов психиатрических стационаров и экспертных отделений в Уральском федеральном округе

6-7 ноября в Екатеринбурге был проведен круглый стол и семинар на тему «Общественный контроль за обеспечением прав пациентов стационарных отделений психиатрических учреждений", необходимость которых была продиктована изменениями законодательства и введением психиатрических стационаров в объекты контроля общественных наблюдательных комиссий. Круглый стол состоялся в комбинированном формате: одни участники находились за столом в зале, другие – участвовали по видеосвязи.

В своем приветственном слове уполномоченный по правам человека в Свердловской области Т.Г.Мерзлякова подчеркнула важность и деликатный характер обсуждаемой темы и сказала, что нужно стремиться к сокращению количества недобровольных госпитализаций. Как бы отвечая на этот призыв, выступающий по видеосвязи заместитель главного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы А.Ю.Ружников сообщил, что в его больнице в прошлом году лишь 1,5% пациентов лечились недобровольно, что значительно ниже средних цифр по стране. А.Ю.Ружников рассказал участникам о структуре психиатрической службы Свердловской области, где имеются четыре психиатрических больницы в Екатеринбурге с 15 филиалами в области, крупная психиатрическая больница в Нижнем Тагиле и психиатрические отделения в 8 больницах общего профиля. Всего в области сегодня 4720 коек, включая наркологические и детские. В течение года в психиатрические отделения госпитализируется примерно 30 тысяч человек, из которых 30% поступают впервые, а остальные 70% — повторно. Повторные поступления не превышают 10-12% всех госпитализаций. Средняя длительность пребывания в стационаре составляет – 46 дней и существенно сократилась за последние несколько лет. По недобровольной госпитализации в 2019 г. в психиатрическую больницу поступило 519 чел., однако многие потом дали добровольное информированное согласие, и в результате судебное решение о недобровольной госпитализации было принято всего в 73 случаях, что составляет 1,5% всех госпитализированных. При этом А.Ю.Ружников отметил, что этот показатель снижается год от года. Принудительные меры медицинского характера (ПММХ) применяются в отношении примерно 500 чел., и этот показатель держится на одном уровне: ежегодно примерно 470 человек направляется на ПММХ и столько же освобождается. Это составляет 15% всего коечного фонда. В больнице есть и экспертные отделения, где проводят амбулаторную и стационарную экспертизу. Большая часть СПЭ проводится при добровольном согласии подэкспертного, недобровольно поступают на экспертизу — примерно 800 человек в год. Специалист юридического отдела психиатрической больницы № 7 в Нижнем Тагиле Ю.Ф. Малеева сообщила сходные данные: из имеющих в больнице 600 коек (вместе с дневным стационаром) 96 заняты пациентами, которым назначены принудительные меры медицинского характера, т.е. примерно те же 15%. Количество недобровольно госпитализированных в 2019 г. составило 22 человека, т.е. меньше 1%. Тем самым сфера работы для членов ОНК – это примерно 15% пациентов, находящихся на лечении – недобровольном и принудительном.

Исполнительный директор НПА России и руководитель проекта Л.Н.Виноградова рассказала о целях и задачах проекта по содействию соблюдению прав человека в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами и выразила надежду на то, что руководство психиатрических больниц создаст необходимые условия для обеспечения общественного контроля.

В результате дискуссии за круглым столом удалось обсудить множество вопросов, возникающих у ОНК при коммуникации с психиатрическими учреждениями и представителями Минздрава. Л.Н. Виноградова напомнила, что закон об общественном контроле мест принудительного содержания действует с 2008 г. и прошло несколько лет, прежде чем сотрудники ФСИН и МВД привыкли к этому и стали относиться к членам ОНК как к своим партнерам по улучшению ситуации, а не огульным критикам и скандалистам. Весьма вероятно, что на установление конструктивного сотрудничества с руководством психиатрических больниц и экспертных отделений также уйдет немало времени, но начало уже положено, и скорость движения по этому пути зависит от действий обеих сторон. Сейчас, в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции ситуация с посещениями обстоит очень по-разному в разных регионах. Так, в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях руководство психиатрических больниц открыто к сотрудничеству и не препятствует посещению стационаров членами ОНК, конечно, с соблюдением мер безопасности. А вот в Пермском крае и Курганской области регулярные посещения пока не налажены, хотя ОНК Пермского края провела большую подготовительную работу, распределила обязанности внутри комиссии и собирается начать посещения в самое ближайшее время.

В работе последовавшего за круглым столом семинара приняли участие члены ОНК и специалисты аппаратов уполномоченных по правам человека Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, а также Пермского края, всего 18 человек. Исполнительный директор НПА России Л.Н.Виноградова сделала два важных сообщения на темы «Деятельность ОНК в психиатрических учреждениях: основы контроля, возможности и ограничения, специфика по сравнению с местами лишения свободы» и «Права граждан с психическими расстройствами. Основания для применения недобровольных мер в психиатрии», а общественный помощник уполномоченного по правам человека в Свердловской области О.Ю.Вековшинина познакомила присутствующих с дорожной картой, которой можно пользоваться при посещениях. Не все участники семинара имели опыт посещения психиатрических больниц и экспертных отделений, поэтому полученная ими информация воспринималась как чрезвычайно актуальная. Было много уточняющих вопросов. Принявшие участие в семинаре специалист по социальной работе ПБ № 7 в Нижнем Тагиле Л.В.Косточева и юрист этой больницы Ю.Ф.Малеева дали много важных пояснений о работе психиатрического стационара, организации принудительного лечения, реабилитационной работе и т.п.

Участники семинара проявили себя как люди неравнодушные к судьбам душевнобольных и интересующиеся многими проблемами в области психического здоровья. Разговор время от времени выходил за пределы заявленной темы, отражая озабоченность участников соблюдением прав и других групп населения: лиц, проживающих в психоневрологических интернатах, детей с расстройствами аутистического спектра, больных наркоманиями и т.п. Ведущий семинара Д.А.Халяпин живо отзывался на все вопросы и давал интересную информацию по ситуации в Свердловской области, указывая на проблемные точки.

В целом семинар прошел успешно, участники благодарили за полученные знания и выражали надежду на получение в скором времени пособия по проведению мониторинга соблюдения прав пациентов психиатрических больниц и экспертных отделений.

Л.Н.Виноградова