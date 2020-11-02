Круглый стол и семинар в Нижнем Новгороде

27-28 октября в Нижнем Новгороде состоялся круглый стол «Соблюдение прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, в том числе в психиатрических стационарах и экспертных отделениях», организованный региональной общественной организацией «Гражданский контроль-НН» и Независимой психиатрической ассоциацией России. В круглом столе приняли участие 29 человек, представляющих общественные наблюдательные комиссии и аппарат уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, психиатрическую службу, а также адвокатское сообщество региона. Основная цель круглого стола была обозначена как «обсуждение механизма взаимодействия между уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам ребенка, органами здравоохранения, руководством психиатрических учреждений, членами ОНК и общественными объединениями в целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях». Открывая дискуссию за круглым столом, региональный координатор проекта «Содействие соблюдению прав человека в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами» А.Н.Листков напомнил присутствующим о том, что с 2019 г. психиатрические больницы и экспертные отделения стали объектами контроля членов общественных наблюдательных комиссий, а директор проекта Л.Н.Виноградова сказала, что для обеспечения эффективного контроля необходимы взаимные усилия двух сторон: члены ОНК должны получить базовую подготовку в сфере общественного контроля психиатрических учреждений, чтобы не дезорганизовывать работу службы, а руководство психиатрических больниц и экспертных отделений – содействовать проведению общественного контроля. Представители психиатрической службы Нижегородской области проявили себя как весьма открытые и независимые специалисты, продемонстрировав заботу о пользе дела и заинтересованность в установлении контактов с членами ОНК и другими наблюдателями. На круглый стол пришли и главный внештатный психиатр, и главный детский психиатр Нижегородской области, и целая команда врачей-психиатров, которые приняли активное участие в дискуссии. Обсуждались новые полномочия членов ОНК, их право на посещения психиатрических больниц и экспертных отделений. Позиция представителей психиатрической службы была очень конструктивной: «мы рады любым проверяющим, поскольку они помогают улучшить нашу работу». Насколько это будет соответствовать их реальному последующему поведению, сказать трудно, но, по крайней мере, можно напоминать им об этом. Присутствовавшие на круглом столе юристы, в том числе председатель адвокатской конторы Нижегородского района г. Нижнего Новгорода М.М.Шарапова, выступали как активные защитники врачей-психиатров: «Психиатрия – это такая тяжелая работа, там работают только те, кто выбрал это по зову сердца, те, кто любит свою профессию и всегда действует во благо пациента». Похоже, что в конфликте пациент – врач или пациент – администрация больницы они чаще окажутся на стороне администрации. Такая позиция была выражена совершенно открыто, и это следует принимать во внимание. В целом, разговор получился доброжелательным и конструктивным, однако уверенности в том, что такая ситуация характерна для всех психиатрических больниц Нижегородской области, не сформировалось. На круглом столе также были представлены результаты исследования, проведенного организацией «Гражданский контроль-НН», относительно доступа людей, в том числе находящихся в местах лишения свободы, к правосудию. Это имеет прямое отношение и к людям с психическими расстройствами, для которых малейшее препятствие может стать непреодолимым барьером, и они нуждаются в особых гарантиях защиты своих прав. Именно для этого государство приняло закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», который, к сожалению, пока плохо работает, и наша задача — стимулировать его выполнение.

На последовавшем за круглым столом семинаре для членов общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области было продолжено обсуждение вопросов о посещениях психиатрических больниц и экспертных отделений. Были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью ОНК в психиатрических учреждениях: основы контроля, возможности и ограничения, специфика по сравнению с местами лишения свободы и т.п. Заместитель главного врача Нижегородской областной психоневрологический больницы № 1 Н.И. Бузуева познакомила присутствующих со структурой психиатрической службы в Нижегородской области, где помимо обычных психиатрических больниц имеются и отделения для принудительного лечения специализированного типа, и экспертные отделения, так что появилась реальная возможность планировать посещения конкретных учреждений. Н.И.Бузуева рассказала о разных режимах содержания пациентов и ограничениях их прав в зависимости от типа психиатрического учреждения. И вновь был сделан акцент на том, как аккуратно врачи-психиатры соблюдают права пациентов, насколько заботятся об их здоровье и безопасности, стараются решить и те их проблемы, которые существуют вне психиатрического стационара. Рассказ об обеспечении пациентов любыми видами медицинской помощи, включая стоматологическую, наличие спортзалов, возможность пользоваться услугами массажистов, трудотерапевтов и арттерапевтов и т.д. настолько вдохновил присутствующих, что кто-то предложил «отдохнуть в этой больнице».

Серьёзным контрастом стало выступление бывшего члена ОНК Нижегородской области О.Усановой, которая участвовала в посещении некоторых психиатрических больниц и составила свое предварительное впечатление об условиях содержания и соблюдении прав пациентов, в частности, в областной психоневрологической больнице № 3. Ее поразили большие палаты (на 18-25 человек) с решетками на окнах, расположенные впритык друг к другу кровати, недостаток тумбочек, неудовлетворительное состояние душевых и невозможность осуществлять ежедневные гигиенические процедуры (что особенно важно для женщин), отсутствие приватности в туалетах и проблемы с пользованием зубными щетками и кружками для питья, которые хранятся у сестры-хозяйки, и нужно каждый раз обращаться к ней с просьбами. В детском отделении, где содержатся вместе мальчики и девочки от 4 до 14 лет, — общий туалет без каких бы то ни было перегородок. Все это требует внимательного изучения и принятия мер по улучшению условий пребывания пациентов. А.Н.Листков познакомил участников семинара с инструментарием, разработанным экспертами проекта для осуществления общественного контроля психиатрических больниц и экспертных отделений: это и перечень вопросов, которые можно задать пациенту и сотрудникам учреждения, краткая инструкция по анализу медицинской карты, список журналов, которые должны быть в психиатрической больнице и экспертном отделении и, наконец, карта мониторинга, которую рекомендуется заполнять по результатам нескольких посещений. Л.Н.Виноградова сообщила, что в настоящее время заканчивается работа по подготовке пособия для осуществления общественного контроля психиатрических больниц и экспертных отделений, и скоро все желающие смогут получить эту брошюру.