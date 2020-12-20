День прав человека – в психиатрической больнице

Всемирный день прав человека московские правозащитники ознаменовали посещением психиатрической больницы. Комиссия в составе 3 членов общественной наблюдательной комиссии Москвы (Марина Алексеевна Литвинович, Евгения Николаевна Каретникова и Клин Борис Львович), 2 сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в г. Москва (Элина Сергеевна Павлова и Евгений Владимирович Захаров) и исполнительного директора Независимой психиатрической ассоциации России Любови Николаевны Виноградовой посетили Московскую клиническую психиатрическую больницу № 13. Комиссия заранее согласовала свой визит, и ее встречал заместитель главного врача Юрий Евгеньевич Горбунов. Больница осталась одной из немногих, кто сохранил свою самостоятельность в Москве, однако и ее коснулась реформа оптимизации: количество коек было сокращено с 1100 до 670, сократили количество врачей и персонала. На момент посещения больница была загружена лишь частично, в ней было лишь 448 пациентов, благодаря чему жилая площадь на 1 пациента приблизилась к нормативным показателям: 6 кв.м в общепсихиатрических и 7 – в надзорных палатах. Средний срок пребывания в больнице составляет 30 дней, и Ю.Е.Горбунов жалуется, что пациентов выписывают недолеченными. Из 4199 человек, которые поступили в больницу за 2020 г. 234, т.е. 6%, были оформлены как недобровольно госпитализированные. 2 раза в неделю в больницу приезжает суд, и все пациенты — по словам руководства – присутствуют в судебном заседании. К лежачим больным судья и прокурор приходят в палату, адвокат приезжает вместе с судом, случаев приглашенных пациентами или их родственниками адвокатов практически не бывает. Больница осуществляет платные услуги по уходу за престарелыми пациентами, есть также амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза и обследование призывников. Серьезной проблемой является восстановление документов у одиноких пациентов, не удается наладить взаимодействие с местным ОВД, который отказывается помогать в этом трудном деле. В результате, пациенты задерживаются в больнице на неопределенное время.

На момент визита в больнице были пациенты с коронавирусом, и заместитель главного врача Е.Ю.Горбунов полагал, что комиссия не будет посещать отделения, однако пошел навстречу настоятельным пожеланиям членов московской ОНК. В результате, комиссия осмотрела два общепсихиатрических отделения – мужское и женское, пищеблок, актовый зал и спортзал, побеседовала с врачами и персоналом и выборочно – с пациентами и молодыми людьми, которые находятся на экспертизе в связи с призывом на военную службу.

В отделениях идеальная чистота, даже в тех, где находятся люди старческого возраста, — никакого запаха, аккуратно застеленные кровати, хорошее 6 разовое питание, достаточное количество и ассортимент лекарств, квалифицированные врачи и приветливый доброжелательный персонал. В общих холлах – цветы, картины и множество стендов с полезной информацией, на улице – благоустроенные огороженные дворики, чисто и красиво.

И наряду с этим, отсутствие прогулок, неуютные палаты без дверей с голыми стенами и решетками на окнах, жалобы на то, что в дневное время не разрешают ложиться на кровать, необорудованные комнаты отдыха и отсутствие какого-либо досуга, старики и старушки в одинаковой унифицированной одежде (пижамы или халаты) сидят на стульях вдоль коридора и им даже не на чем остановить свой взор, душ 1 раз в неделю, приватность в туалетах и душевых носит весьма относительный характер, в комнате отдыха стоит кулер, но нет кружек или хотя бы пластиковых стаканчиков. Говорят, что когда кто-то хочет пить, ему приносят.

Врачи уверены, что отсутствие прогулок это нормально: во-первых, многие больные не могут гулять «по состоянию», во-вторых, после прогулок часто наблюдаются простудные заболевания. Обследование накануне призыва длится 7-10 дней, на условия пребывания молодые люди не жалуются, им разрешают пользоваться мобильными телефонами. В общепсихиатрических отделениях телефоны запрещены, пациентам разрешают иногда пользоваться стационарными телефонами, на посту – монитор, на который выводится информация с видео камер, установленных в палатах. На вопрос, знают ли об этом пациенты и давали ли они свое согласие, было сказано, что это необязательно.

Есть хороший спортзал с множеством тренажеров, столом для пингпонга и даже полем для игры в волейбол, однако там ни одного человека – говорят, что сейчас занятия в спортзале запрещены в связи с пандемией. Посещения также запрещены, видео-связи нет, можно только иногда поговорить по телефону и получить передачу от родственников. В отделениях никаких информационных стендов: «пациенты могут их сломать и пораниться». В одном из отделений на стене – закон о психиатрической помощи, однако он вставлен в такую коробочку и висит так высоко, что достать его самостоятельно никто из пациентов не может.

«В СИЗО условия лучше, чем у вас, там ежедневные прогулки и душ два раза в неделю», — заявили члены московской ОНК, однако сотрудники больницы не согласились. Для них самое важное – это лечение, чистота и безопасность. Тот факт, что условия окружающей среды имеют важное значение, в том числе для лечения, остается за скобками. Хочется надеяться, что регулярные посещения психиатрических больниц независимыми наблюдателями изменят ситуацию, и пациенты не будут находиться в таких некомфортных условиях, порой унижающих их человеческое достоинство.