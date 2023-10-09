Психиатрический диагноз — не основание для ограничения родительских прав

28 сентября Независимая психиатрическая ассоциация России (НПА) совместно с Центром помощи пострадавшим от домашнего насилия (Центр) провела вебинар «Оспаривание психиатрических решений: правовые стратегии в семейных спорах». Вебинар был организован в рамках совместного проекта по защите прав женщин с ментальными расстройствами на воспитание детей и адресован, прежде всего, юристам и адвокатам, участвующим в делах по ограничению родительских прав. Ведущим вебинара выступил адвокат Дмитрий Бартенев, эксперт международного уровня по делам о дискриминации, имеющий большой опыт защиты людей с психическими расстройствами, в том числе женщин, которых пытаются необоснованно ограничить в родительских правах. Содокладчиками были директор Центра Мари Давтян и исполнительный директор НПА Любовь Виноградова. В процессе вебинара планировалось обсудить следующие темы:

— юридическое значение решений, принимаемых в психиатрической практике, с точки зрения их влияния на родительские права;

— возможности оспаривания диагноза психического расстройства, недобровольной госпитализации в психиатрический стационар, а также «психиатрического учета».

Ведущий семинара начал свое выступление с обзора применения недобровольных мер в психиатрии и, таким образом, нарисовал широкую панораму соблюдения/несоблюдения прав всех граждан с психическими расстройствами. Он подробно остановился на недопустимости ограничения прав только на основе выставленного диагноза, упомянув при этом и российские и международные нормы, а также показал, что само по себе оспаривание диагноза часто непродуктивно, поскольку, как правило, это ведет лишь к его изменению, возможно признанию ремиссии или компенсации, но не полной отмене. Гораздо продуктивнее оспаривать ограничения, которые ведет за собой установление психиатрического диагноза, а в делах по ограничению родительских прав доказывать, что женщина способна воспитывать ребенка, несмотря на имеющийся у нее диагноз. Он рассказал, что часто эксперты отказываются отвечать на вопросы суда относительно наличия оснований для ограничения родительских прав в амбулаторной экспертизе и рекомендуют стационарную. По мнению Д. Бартенева не следует опасаться негативных последствий отказа от стационарной экспертизы в таких случаях, нужно собирать позитивную информацию, показания свидетелей и ходатайствовать о назначении дополнительной экспертизы с учетом новых сведений, либо представить заключение специалиста и ходатайствовать о назначении повторной амбулаторной СППЭ в другом учреждении. Он также рекомендовал активно ссылаться на Конвенцию о правах инвалидов, которая предписывает не ограничивать людей с инвалидность в правах, а оказывать им содействие в их осуществлении, а также на Конвенцию о правах ребенка, которая говорит о праве ребенка на семью.

Вебинар вызвал большой интерес среди участников, доказательством чего стало то, что ни один из 38 юристов и адвокатов не покинул его раньше окончания, и многие подчеркнули важность рассмотренной темы и выразили надежду на продолжение подобных вебинаров и консультаций.

Л.Н.Виноградова

Фото: gestionaysuma.es