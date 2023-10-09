10 октября – Всемирный день психического здоровья

В этом году он отмечается под лозунгом «Психическое здоровье – одно из универсальных прав человека». Это значит, что каждый человек, независимо от того, кто он и где живет, имеет право на обладание наивысшим достижимым уровнем психического здоровья. А это, в частности, предполагает право на защиту от факторов риска нарушений психического здоровья, право на доступную, удобную, приемлемую и качественную помощь, а также право на свободу, независимость и интеграцию в жизнь общества. Каждый из нас на всех этапах жизни имеет право на доступ к качественной помощи, отвечающей нашим потребностям и предоставляемой с соблюдением наших прав. Обеспечить реализацию этого права – обязанность государства.

Но для того, чтобы отстаивать соблюдение своих прав в области психического здоровья, нужно, прежде всего, знать их. НПА России занимается просвещением граждан в области психического здоровья, выпускает литературу по правам граждан с психическими расстройствами, а также помогает защищать нарушенные права. Вы всегда можете к нам обратиться.

Фото: www.who.int