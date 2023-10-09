Как живет человек в неволе и как мы можем ему помочь?

21 сентября 2023 г. в офисе Независимой психиатрической ассоциации России состоялась очередная конференция под ставшим теперь уже традиционным названием «Человек в неволе». Конференция проходила в комбинированном формате, и в ней приняли участие 45 человек (12 лично и 33 он-лайн), причем практически ни один из дистанционных участников не покинул ее до самого конца, хотя обсуждение растянулось с 11 до 18 час. Организаторами конференции вновь выступила коалиция некоммерческих организаций, состоящая из Центра содействия реформе уголовного правосудия, Независимой психиатрической ассоциации России и института прав человека. Несколько совместных проектов дали толчок к этому сотрудничеству, и оно с каждым годом становится все крепче и эффективнее.

В программе конференции было несколько блоков, касающихся соблюдения прав человека, возможностей общественного контроля и оказания правовой помощи людям, находящимся на принудительном лечении в психиатрических стационарах, в местах лишения свободы по приговору суда, а также подозреваемым и обвиняемым. Был также поставлен вопрос о психоневрологических стационарах: можно ли говорить, что проживающие там люди находятся в неволе? С одной стороны, они находятся там добровольно (за исключением тех, кто признан недееспособным, да и здесь требуется согласие), а с другой – никто из них не может по своей воле покинуть это место постоянного проживания. По мнению экспертов, нарушений прав человека там на порядок больше, чем, например, в больницах, а возможностей общественного контроля на порядок меньше. Поэтому участники конференции единодушно решили, что правозащитники должны уделять особое внимание этой одной из самых уязвимых и незащищенных групп населения и включить это вопрос в программу следующей конференции.

Обсуждались также различные программы сопровождения для тех, кто освободился из мест лишения свободы, ситуация с домами ребенка в колониях, возможности работы адвокатов, и отдельно – нарушение прав заключенных, и их родственников при обысках и досмотрах.

В общем, программа конференции была достаточно обширной и, возможно, не слишком структурированной, но зато все участники могли выступить и принять участие в дискуссии, которая временами носила довольно острый характер. В современных условиях сокращения пространства для правозащитной работы и ощущения себя в изоляции такие конференции дают возможность обмена информацией из регионов, опытом и новыми практиками, позволяют почувствовать и при необходимости организовать взаимную помощь и поддержку.

Л.Н.Виноградова

Фото: akrasdia.ru