Приглашаем на «Консторумские чтения»
Уважаемые коллеги!
18 декабря 2020 г. состоится двадцать пятая ежегодная научно-практическая конференция по клинической классической психотерапии "Консторумские чтения", проходящая под эгидой Независимой психиатрической ассоциации России, совместно с кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, Общероссийской профессиональной психотерапевтической лигой.
Тема предстоящей конференции: "Мифология болезни — взгляд психотерапевта"
Возможные направления для размышления в докладах и дискуссиях:
- Соотношение психического и телесного факторов в клинической картине заболевания (любого – соматического, психического);
- Слагаемые внутренней картины болезни;
- Мифология болезни – слагаемые;
- Возможна ли болезнь (клиническая картина) без «мифологии», «в чистом виде»;
- Реакция личности на болезнь, внутренняя картина болезни, мифология болезни – синонимы или самостоятельные понятия? Нужно ли различать? Зачем?
- Проблема сообщения диагноза больному – «мифологические» и «чисто медицинские» слагаемые;
- Болезнь – «романтизация или «дискредитация» больного;
- Слагаемые мифологии болезни – преморбид, социум, культурно-исторические факторы, архетипы?
- Болезнь – «вразумление» или «наказание» (или «неизбежная природа человека»);
- «Почему это произошло именно со мной?» — подходы к психотерапевтической коррекции;
И разное другое… Как обычно, на нашей конференции, приветствуется творческий подход к выбору темы своего доклада!
Председатели конференции:
Борис Аркадьевич Воскресенский, к.м.н., психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии факультета лечебного дела РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заместитель председателя Общества клинических психотерапевтов НПА России;
Людмила Васильевна Махновская, к.м.н., психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
Конференция будет проходить в онлайн формате с возможностью обсуждения докладов, дискуссии.
Регламент: доклады по 15-20 минут с последующим обсуждением.
Тезисы конференции будут опубликованы в Независимом психиатрическом журнале НПА России.
Приглашаем принять участие в предстоящей конференции, выступить с докладом!
Тему своего доклада просим сообщить по электронной почте lvmah@yandex.ru или по телефону (WhatsApp) 8(916)419-12-49 Людмиле Васильевне Махновской.
С уважением,
Людмила Васильевна Махновская,
сопредседатель конференции "Консторумские чтения"