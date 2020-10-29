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Независимая психиатрическая ассоциация России

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Приглашаем на «Консторумские чтения»

admin

Уважаемые коллеги!

18 декабря 2020 г. состоится двадцать пятая ежегодная научно-практическая конференция по клинической классической психотерапии "Консторумские чтения", проходящая под эгидой Независимой психиатрической ассоциации России, совместно с кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, Общероссийской профессиональной психотерапевтической лигой.

Тема предстоящей конференции: "Мифология болезни — взгляд психотерапевта"

Возможные направления для размышления в докладах и дискуссиях:

  • Соотношение психического и телесного факторов в клинической картине заболевания (любого – соматического, психического);
  • Слагаемые внутренней картины болезни;
  • Мифология болезни – слагаемые;
  • Возможна ли болезнь (клиническая картина) без «мифологии», «в чистом виде»;
  • Реакция личности на болезнь, внутренняя картина болезни, мифология болезни – синонимы или самостоятельные понятия?  Нужно ли различать? Зачем?
  • Проблема сообщения диагноза  больному – «мифологические» и «чисто медицинские» слагаемые;
  • Болезнь – «романтизация или «дискредитация» больного;
  • Слагаемые мифологии болезни – преморбид, социум, культурно-исторические факторы, архетипы?
  • Болезнь – «вразумление» или «наказание» (или «неизбежная природа человека»);
  • «Почему это произошло именно со мной?» — подходы к психотерапевтической коррекции;

И разное другое… Как обычно, на нашей конференции, приветствуется творческий подход к выбору темы своего доклада!

Председатели конференции:

Борис Аркадьевич Воскресенский, к.м.н., психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии факультета лечебного дела РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заместитель председателя Общества клинических психотерапевтов НПА России;

Людмила Васильевна Махновская, к.м.н., психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Конференция будет проходить в онлайн формате с возможностью обсуждения докладов, дискуссии.

Регламент: доклады по 15-20 минут с последующим обсуждением.

Тезисы конференции будут опубликованы в Независимом психиатрическом журнале НПА России.

Приглашаем принять участие в предстоящей конференции, выступить с докладом!

Тему своего доклада просим сообщить по электронной почте lvmah@yandex.ru или по телефону (WhatsApp) 8(916)419-12-49 Людмиле Васильевне Махновской.

С уважением,

Людмила Васильевна Махновская,

сопредседатель конференции "Консторумские чтения"

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