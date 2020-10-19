Юрий Фёдорович Орлов (1924-2020)

27 сентября на 97-м году жизни скончался Юрий Федорович Орлов, физик и правозащитник, участник диссидентского движения, основатель и первый руководитель Московской Хельсинкской группы (с 1976 г.), политзаключенный в течение 12 лет, профессор Корнелльского университета (Итака, штат Нью-Йорк)1.

«Интеллигенту, раз он уж стал им,

нужна свобода мысли и выражения мысли.

Это способ его жизни, условие его существования.

Без этого он не интеллигент»

Ю.Орлов

Человек реальных дел и мужественных поступков, Ю.Ф. родился 13 августа 1924 г. в Москве, раннее детство провел в деревне в период коллективизации и раскулачивания. Ему было 7 лет, когда семья переехала в Москву, и 9 лет, когда отец умер от туберкулеза. С 17 лет (1941) работал токарем на станкозаводе, потом на фронте — командир взвода. За геройскую боевую операцию на территории Чехословакии награждён Орденом Отечественной войны 2 ст. затем работал истопником на фабрике в Москве. В 1947-1951 гг. учился на физико-техническом факультете МГУ (МФТИ), в 1953 г. — сотрудник Теплотехнической лаборатории Академии наук СССР – одной из сверхсекретных лабораторий «Атомного проекта СССР» (с 1958 г. это Институт теоретической и экспериментальной физики). В 1956 г. на партийном собрании, обсуждавшем доклад Хрущева на XX съезде КПСС, назвал И.Сталина и Л.Берию «убийцами, стоявшими у власти» и выдвинул требование «демократии на основе социализма». Вскоре был исключен из компартии и уволен из Института, вопреки усилиям директора акад. Абрама Алиханова. Но принят на работу его братом, директором Ереванского физического института Артемом Алиханьяном. Следующие 16 лет работал в Ереване, где стал доктором физико-математических наук (1963) и членом корреспондентом Армянской Академии наук (1968) и где разработал теорию устойчивости радиационного затухания пучков в электронном кольцевом ускорителе и совместный проект ускорителя, который был заморожен из-за отказа директора Института снять фамилию Орлова по настоянию КГБ (1971). С 1972 г. сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии на»ук СССР. В 1975 г. выдвинут с несколькими коллегами на госпремию, но тут же уволен за поддержку акад. А.Д.Сахарова. Написал самиздатские работы «13 вопросов Брежневу», «О причинах интеллектуального отставания СССР», «Возможен ли социализм не тоталитарного типа?». В 1973 г. вошел в группу Международной Амнистии. После высылки А.Солженицына подписал письмо-протест с требованием учредить Международный трибунал типа Нюренбергского для расследования преступлений, описанных в «Архипелаге ГУЛАГ». Защищал пятидесятников и другие религиозные меньшинства, киевского математика Леонида Плюща, помещенного в психиатрическую больницу2, и вместе с П.Григоренко — лидера мирного движения крымских татар за возращение на родину Мустафу Джемилова3, а также Владимира Буковского. В 1976 г. стал основателем и первым руководителем Московской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений (МХГ). В декабре был арестован КГБ и получил 7 лет заключения (1977-1984) и 5 лет ссылки в Якутии (1984-1986). В день ареста начала работу «Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях» А.Подрабинека, вначале как ветвь МХГ4.

В заключении Ю.Ф. написал статью по волновой логике. В июле 1983 г. австрийский канцлер Бруно Крайский ходатайствовал об освобождении Орлова, чтобы принять его в Австрии, но по распоряжению ген.секретаря ЦК КПСС Ю.В.Андропова письмо было оставлено без ответа. В 1986 г. он был лишен советского гражданства и принудительно выслан из СССР в обмен на арестованного в США советского разведчика. Был принят Р.Рейганом и развернул кампанию за освобождение оставшихся в заключении. Преследования КГБ, издевательства одних и помощь других Ю.Ф. описал в книге «Опасные мысли» (1992, 2006). В течение года работал в Общеевропейском центре ядерных исследований» (ЦЕРН), а затем в качестве профессора Корнелльского университета. Начиная с 1989 г., несколько раз приезжал в Москву. Верховный суд только осенью 1990 г., в отличие от 1989 г., отменил прежнее обвинение. В 1990 г., получив почетную степень Уппсальского университета, он выступил на первой международной правозащитной конференции в Москве (при советской власти, еще чинившей всевозможные препятствия) с намеченным им совместно с А.Д.Сахаровым курсом развития, который исходил из убеждения, «что правозащитное движение с его высокой этикой и преданностью ненасильственным методам должно предшествовать политической борьбе за власть», и призвал следовать примеру польской «Солидарности», где возник союз интеллектуалов и рабочих.

Для всех главным должно всегда быть то, чем он заканчивает свою книгу: «Наши мечты могут быть самыми прекрасными на свете, но если мы пойдем на кровь и террор, чтобы претворить их в жизнь, мы придем к нашей цели, разрушив самих себя. МЕТОДЫ ВАЖНЕЕ ЦЕЛЕЙ В ЦИВИЛИЗОВАННОЙ БОРЬБЕ ЗА ИДЕИ. Не убий!».

1 Находится на 8-ом месте среди ведущих вузов США и 16-ом месте в мировом рейтинге 100 лучших университетов мира

2 Пробился домой к А.В.Снежневскому: «- Плющ помещен в Днепропетровскую тюремную психиатрическую больницу с Вашим диагнозом вялотекущая шизофрения, а теперь у него – параноидная шизофрения. – У меня нет оснований сомневаться в квалификации днепропетровских врачей, они постоянно консультируются со мной. – Но в Вашем учебнике написано, что вялотекущая шизофрения никогда не развивается в параноидную шизофрению. – Но разве было бы лучше, если бы его отправили в лагерь? – Лучше!».

3 Вместе с А.Сахаровым и Е.Боннер на суде в Омске.

4 В 1976-77 гг. Хельсинкское движение быстро росло, были созданы Украинская, Литовская, Грузинская, Армянская Хельсинкские группы, Английская из парламентариев 9 европейских стран и мощные правозащитные группы в Польше и Чехословакии.