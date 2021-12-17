Хохот гиен

Нобелевская речь Дмитрия Муратова, потрясающая любого нормального человека, вызывающая естественное сопереживание, восхищение силой выраженного содержания и гордость за мировое признание таких журналистов, не избежала голосов уничижительного осмеяния, могущего впечатлить даже психиатра. Такая краевая реакция – хорошо известное в нашей профессии свойство одного из видов психопатий, «деликатно» переименованных в «расстройство личности», это фасадный паллиатив, вместо полноценного решения, отзвук анекдотических примеров того сверхлиберализма, который дискредитирует самое действенное и доступное бесплатно – является оборотной стороной, полюсом той же оси, что и его противоположность – пресловутый пачкун, кощунник, копроралист, описанный Фрейдом типаж, застывший на стадии анальной эротики, которая трансформируется в анальный характер (педанта, скупца, коллекционера…). Анальная эротика может вести к гомосексуальности, особенно в подростковом возрасте, но далеко не у всех фиксируется. О психопатии мы говорим только в отношении гротескных форм любых девиаций, которых намного больше, чем упоминается в учебниках и МКБ. Пачкуны, кощунники прославились благодаря неотъемлемому от них «оскорблению чувств верующих». Они есть повсюду, наложили, например, кучу в Соборе Парижской Богоматери и довольны нутром и геростратовой славой. Выискивать компромат в жизни великих людей сейчас модное занятие.

Здесь не место для собственно профессионального разбора, который вне осуждений. Осуждение кощунств это неизбежная общечеловеческая и общегражданская реакция. Кощунники (как и другие крайние типы) только подливают масло в огонь страстей, обычно против себя. Этот типаж издавна получил зооморфное уподобление хохоту гиен. Не только эти вызывающие отвращение звуки, но даже их облик и даже характер поведения противны…

Что делать с ними? Проще ответить, что делать с собой. Когда на симфоническом концерте в зале Консерватории рядом сидит «новая русская» и среди исполнения с громким хрустом фольги разворачивает шоколадку – что делать? Не умножать же шум. Важно суметь воспринять это как консонансы эпохи постмодерна, как символическую драматическую ноту.

Мы гордимся сотрудничеством с «Новой газетой», с Анной Политковской, злодейски убитой, как и Лариса Юдина и Стас Маркелов. Журналистика такого уровня – опасная профессия.

Ю.С.Савенко