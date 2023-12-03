Приглашаем на «Консторумские чтения» 15 декабря

Уважаемые коллеги! 15 декабря 2023 г. состоится ежегодная XXVIII научно-практическая конференции по клинической классической психотерапии «Консторумские чтения» на тему «Хорошо» и «плохо» – взгляд психотерапевта».

Конференция будет проходить в очно-заочном формате в конференц-зале Клинической психиатрической больницы №13.

Организаторы конференции: Независимая психиатрическая ассоциация России, кафедра психотерапии и клинической психологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, кафедра психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО РУДН им. Патриса Лумумбы, Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, Московское общество психотерапевтов.

Предлагаемые вопросы для обсуждения:

• Психотерапия и этика. Аксилогические проблемы в психотерапии.• В какой мере, в каких формах «добро» и «зло» участвуют в психическом расстройстве как причина, как клиника, как психотерапевтические факторы. Субъективны ли они, личностны или универсальны, общечеловечны?• Смысл болезни — наказание или научение? Исцеление или воспитание?• «Что такое хорошо и что такое плохо?» — антагонистический бред.• «Психотерапия добра»- ТТС, религиозная, экзистенциальная.• Психотерапия — открыть истину или расширить кругозор?• Природная защитно-приспособительная роль симптомов болезни — несовершенная природная защита приносящая боль — подсказка способов помощи, исцеления для клинического психотерапевта?

Регламент: доклады по 15-20 минут с последующим обсуждением.

Тезисы конференции будут опубликованы в Независимом психиатрическом журнале НПА России.

Приглашаем к участию. Тему своего доклада просим сообщить по электронной почте lvmah@yandex.ru или по телефону (WhatsApp) 8(916) 419-12-49 Людмиле Васильевне Махновской.

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