Герои – психи? Всплывает старое обоснование стационирования

Олег Орлов – один из лидеров правозащитного движения, сопредседатель «Мемориала» (общественная правозащитная организация, исследующая историю сталинстких репрессий, внесенная в реестр «иноагентов» и ликвидированная Верховным Судом), героически предложивший себя в обмен на заложников в Волгодонске, и многое-многое другое, признан судом виновным по уголовному делу «повторной дискредитации» армии и СВО (ст. 280.3 УК РФ), в размещенном в ноябре в соцсетях тексте для французского издания «Mediapart», третий раз оштрафован на 150 тыс. рублей, как и за одиночные пикеты в этом году на Театральной и Красной площади. Но первоначально, 11 октября прокурор ходатайствовала о проведении Олегу Орлову судебно-психиатрической экспертизы, указав в качестве основания «обостренное чувство справедливости», «полное отсутствие инстинкта самосохранения», «постоянное позерство перед гражданам».

Гособвинитель сослалась на то, что впервые Орлов вышел с антивоенным плакатом в 1980 г., а в те времена за это направляли в психиатрические больницы. В этом ходатайстве суд отказал, а вместо предложенного прокурором штрафа в 250 тыс. рублей ограничился 150-ю тысячами. Корреспондент газеты «Коммерсант» Эмилия Габдуллина (12.10.2023 г., № 190, с. 5) вынесла это анекдотическое обоснование в крупный заголовок – «Полное отсутствие инстинкта самосохранения». В самом деле, прокурор дискредитировала саму себя, так как спроецировала свое собственное представление о значимости духовных ценностей. По этой логике «герои – психи». Проигнорировано, что поведение Олега Орлова соответствует его социальной роли, т.е. совершенно естественно. Безуспешными были обращения адвоката к тому, что отечественные и международные базовые положения признают право каждого человека на собственное мнение, как и другого защитника – лауреата Нобелевской премии мира 2021 г. Дмитрия Муратова, который перечислил некорректные заимствования и ошибки в экспертизе лингвистов: «Суд в Шуе признал недопустимыми доказательствами 5 психолого-лингвистических экспертиз, которые провели эксперты Наталья Крюкова и Александр Тарасов по делу активиста Алексея Веселова (они же проводили экспертизу по делу Олега Орлова. – «Ъ»). Суд признал, что эксперты некомпетентны, не использовали никакой методики для своих выводов и приписали обвиняемому слова, которые он не говорил». И такое заключение таких экспертов было единственным доказательством стороны обвинения.

Хорошо зная по многим примерам тактику гособвинения, Олег Орлов, тем не менее, признав приговор неожиданно мягким, обжаловал его как неправовой и неправосудный, а гособвинение, так же хорошо просчитывая его поведение, ходатайствовало о трех годах лишения свободы.

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