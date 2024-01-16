Артур Кронфельд «Дегенераты у власти» 1939, 1941, 1993, 2023

30-страничная брошюра «Дегенераты у власти», в которой текст Артура Кронфельда (1886-1941) занимает 18 страниц, а остальные — отрывки из знаменитых работ Уолтера Лакера («Россия и Германия. Наставники Гитлера») и Альбера Камю («Бунтующий человек»), изданная НПА тиражом 60 тысяч экземпляров в трудное для публикаций время – 1993 год, как первая републикация пропагандистских антигитлеровских изданий 1941 г., выходивших более чем 100-тысячными тиражами, спустя 30 лет превратилась в 160-страничную иллюстрированную книгу в твердом переплете тиражом в три тысячи экземпляров.

В 1993 г. ее издание имело и воспринималось как антифашистский посыл, так как сопровождалось предисловием, в котором говорилось: «Настоящая работа посвящена животрепещущим для всех нас и остро дискуссионным вопросам. Здесь психиатрия откровенно внедряется в политику, не считаясь с медицинской тайной в отношении вождей Третьего Рейха и, наконец, использует понятие дегенерации в уничижительно-презрительном смысле обыденного словоупотребления. Среди задач Независимой психиатрической ассоциации – борьба со всем этим. Но не меняется ли все радикальным образом, когда речь идет о лидерах государства? И не является ли пример фашистской Германии ответом на этот вопрос?».

В 2023 г. она издана в момент пика широкой кампании травли ЛГБТ-сообщества и его запрета, хотя оно не институционализировано, и вольно или невольно редакторы оказались манипулируемыми противоположным посылом – опорочить сексуальные меньшинства их чуть ли не идентификацией с фашизмом, что является лживым предлогом. Если и есть у этого сообщества какая-либо очевидная корреляция, то только с эстетической утонченностью. Хлёсткое название, сенсационные разоблачения привлекательны, но сейчас тем более вредны. Мы уже писали, что над этим текстом явно поработала редактура военной пропаганды того времени.

Нас омрачил один из соредакторов – Александр Эткинд. Если его коллега итальянский психолог и историк Лучано Мекаччи написал содержательные высоко информативные тексты послесловия и справочного аппарата, то Александр Эткинд, российский «историк и психотерапевт», профессор Венского университета, автор содержательных работ об истории российского психоанализа, Сабине Шпильрейн, хлыстах, в этой работе превратил выдающегося психиатра мирового уровня в сексопатолога (1919-1926), что для Кронфельда было далеко не главным делом, более того, — с самого начала он был противником психоанализа с его центрацией сексуальных проблем. В 1912 г. он издал книгу с наиболее уязвимой ошибкой доктрины Фрейда, которая уже на следующий год появилась на русском языке, с точно схваченным разоблачительным названием – «Психологическая механика», т.е. психологизации и механистической причинности, что очень озаботило Фрейда. Работа содержит исключительно интересную, но не использованную библиографию, в частности о Магнусе Хиршфельде (1868-1935), помощником которого семь лет был Кронфельд. При этом умалчивается грандиозная научная и организационная деятельность Хиршфельда, основоположника первой организации защиты прав геев и лесбиянок (1897) и первого Международного конгресса сексуальных реформ (1921) и Всемирной Лиги (1928), а в 1919 г. Института сексуальных наук, в 1933 г. разгромленного нацистами. Он ввел понятие «трансвестит», автор многочисленных исследований и книг, зато упоминается, что он сам гей. Не комментируется, как участие в защите прав сексуальных меньшинств превратилось в этом тексте в их поношение. Эткинд предпочел и другие всевозможные натяжки, искусственно сблизив деятельность Кронфельда того периода с Франкфуртской социологической школой, называя это «главным секретом», хотя антифашистская деятельность обеих школ была открыто боевой: Кронфельд был активным членом социалистической партии, а Франфуртская социологическая школа -неомарксистской, так что это выглядит наиболее элементарной ассоциацией — по смежности: ее создания в 1923 г. в том же городе, тогда как задолго до этого там существовали две школы выдающихся психоневрологов – Курта Гольдштейна и Карла Клейста. А – главное – игнорируя его предшествующие центральные и основные труды, внесшие грандиозный вклад в психиатрию, начинавшего с Ясперсом в Гейдельбергской школе, автора первого обзора феноменологической психиатрии, философских основ психиатрии, крупнейшего классика психиатрической синдромологии, автора знаменитой работы о мягкой шизофрении, создателя синтеза психотерапии с педагогикой, который привез с собой в Советский Союз самую передовую, только что разработанную терапевтическую методику – инсулинокоматозную терапию. Эткинд выставляет ее в негативном антипсихиатрическом ключе, как «жестокую» и «изнурительную», что неграмотно для историка психиатрии. Он явно проигнорировал консультации с кем-либо из психиатров, оставшись на уровне одностороннего компилятора с многими ошибками, особенно в отношении Э.Я.Штернберга. Он проигнорировал переизданные под одной обложкой русскоязычные и впервые переведённые на немецкий психопатологические работы Артура Кронфельда советского периода (1936-1941), включая работу 1935 г. в юбилейном сборнике Н.П.Бруханского. (Артур Кронфельд. Становление синдромологии и концепции шизофрении. М., 2006).

Предисловие Эткинда, по объему близкое к тексту Кронфельда, написано в далеком от научной строгости увлекательно беллетристическом ключе, но во многом очень информативно, хотя за счет побочных ассоциативных познаний автора и сведений, почерпнутых из превосходных работ I.-W.Kittel (1985, 1988), W.Kretschmer (1987), Н.А.Корнетова (1991), В.Н.Кузнецова и П.Т. и А.П. Петрюков (2011), N.Andersch & D.Barfi (2002), P.Hoff (2017).

Характерен рекламный стиль издания, на обложке сказано, что впервые эта «секретная брошюра была издана в 1939 г. для служебного пользования ЦК РКП(Б) тиражом всего 50 экземпляров», но только в тексте, что ни одного экземпляра этого издания не найдено.

Выражение «немецко-еврейский» (вместо «немецкий еврейского происхождения») было бы уместным, если бы Кронфельд был причастен к еврейской общественной деятельности. Поэтому в отношении него это так же неуместно, как в отношении Гуссерля и мн.др., тем более участников Первой мировой войны, награжденных Железными крестами, Кронфельд – даже двумя.

Удивительно, как мрачная тяжелая материя тематики текста и драматическая фигура Кронфельда подается с какой-то резвостью, развлекательностью. Возможно, это связано с тем, что наш круг пребывает сейчас в подавленном состоянии, и знанием наперед, как закончилась жизнь Кронфельда.

Для психиатров моего поколения работы Кронфельда до сих пор профессионально сокровенное чтение, но не этот текст.

Но все разъясняет надпись на последней внутренней стороне обложки – «Книга для досуга».

Ю. С. Савенко

Фото: russian7.ru