Как работать с людьми с психическими расстройствами при проведении мониторинга?

После проведения 4-х встреч, на которых обсуждался инструментарий для посещения психиатрических лечебных и экспертных учреждений, команда проекта «Предотвращение пыток и жестокого обращения в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами» планировала начать непосредственную практическую работу уже в первой половине июня 2020 г. Однако во многих больницах еще действует карантин, и посещения их членами ОНК крайне затруднены, а в некоторых регионах невозможны. Кроме того, хотя многие участники проекта имеют опыт посещения психиатрических больниц, но в основном это касается общего впечатления об условиях содержания, знакомства с правилами внутреннего распорядка и т.п.

В нашем проекте предполагается обязательное непосредственное общение с людьми, находящимися на недобровольном или принудительном лечении и в экспертных отделениях, прием жалоб и обращений, знакомство с медицинскими документами граждан с их согласия. Поэтому 5-ая встреча с координаторами проекта и их мини-командами была посвящена «психиатрическому ликбезу». Бывший главный врач психоневрологического диспансера со стационаром в г. Набережные Челны, а ныне врач-эксперт судебно-психиатрического отделения Исаак Михайлович Беккер познакомил участников встречи с общими характеристиками психиатрических отделений и видами существующих в них режимов, рассказал о главных отличиях душевного заболевания от всех иных болезней человека и особенностях общения с разными типами пациентов, остановился на технике безопасности в психиатрическом стационаре. Весь материал был изложен простым понятным языком, с множеством интересных примеров, и показал участникам, насколько важен при оценке тех или иных событий в психиатрических учреждениях контакт с врачами-психиатрами. Исаак Михайлович согласился и в дальнейшем консультировать участников проекта, отвечать на возникающие у них вопросы.

Вторая часть встречи была посвящена работе с документами: какой должна быть форма согласия на знакомство с медицинскими документами пациента, на что обращать внимание при изучении медицинской карты, какие журналы существуют в психиатрических учреждениях и какие из них могут быть полезны при проведении мониторинга.

Для начала практической работы все готово, осталось дождаться отмены карантинных мер.