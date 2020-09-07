Профессиональное сообщество против дискриминации ЛГБТ: ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО депутатам Государственной Думы

Мы, представители психологических, психотерапевтических и психиатрических ассоциаций и сообществ, считаем необходимым выразить своё беспокойство по поводу законопроекта сенаторов Е. Мизулиной и Л.Нарусовой, внесённого 14 июля этого года. Наша позиция основана на имеющихся у нас профессиональных знаниях в области психического здоровья.

Отсутствие дискриминации — важнейшее условие психологического благополучия любого человека. В опубликованных законопроектах закрепляется прямое поражение в правах гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных граждан России. Мы видим, что он основан на ошибочных представлениях о человеческой сексуальности и гендерной идентичности.

В 1999 году отечественная медицина, вслед за Всемирной Организацией Здравоохранения, перестала считать гомосексуальность и бисексуальность болезнью или психическим отклонением. Однополые отношения включают в себя привязанность, заботу, нежность, любовь — всё то, что свойственно понятию счастливой и благополучной семьи. Мы понимаем, что вопрос об однополых браках — это очень эмоционально заряженная тема для нашего общества. Тем не менее, эта дискуссия уже ведётся, и в России на данный момент существует множество однополых союзов, которые оформили свои отношения в других государствах. Мы убеждены, что все граждане нашей страны должны иметь возможность реализовывать свои семейные права.

Всемирная Организация Здравоохранения также исключила трансгендерность из списка психических расстройств. Экспертами трансгендерность понимается не как болезнь, а как особое состояние, связанное с сексуальным здоровьем, при котором приписанный при рождении биологический пол не совпадает с внутренним самоощущением. И это приводит к серьёзному дистрессу, который может подрывать психическое здоровье трансгендерного человека. Одним из этапов необходимой помощи для трансгендерных людей является возможность совершения перехода, который включает в себя не только медицинские меры по коррекции пола, но и смену имени и гендерного маркера в документах.

В нашей стране существует выстроенная система помощи трансгендерным людям (первые стандарты были опубликованы Минздравом СССР еще в 1991 году). Российское Министерство Здравоохранения сделало серьёзный шаг вперёд в этом вопросе два года назад, утвердив форму справки, облегчающая смену документов для траснгендерных людей. Мы не понимаем, зачем необходимо сейчас разрушать эту систему и обрекать трансгендерных граждан на бессмысленное страдание из-за невозможности спокойно и последовательно социализироваться в соответствии со своим гендерным самоощущением. Принятие дискриминационных поправок приведёт к росту уровня самоубийств, тревожных расстройств и депрессий среди трансгендерных людей.

Мы убеждены, что дискриминация и оскорбление многих граждан РФ не допустимы в законотворческой деятельности. Мы надеемся, что наш голос будет услышан в дискуссии о данном законопроекте, и вы не станете принимать поправки, которые заведомо ухудшают психологическое здоровье россиян, и в очередной раз раскалывают наше общество. Семейное законодательство касается каждого человека, и поэтому любые изменения в него должны вноситься с большой осторожностью и только после обстоятельного общественного обсуждения с участием экспертов.

Российская психотерапевтическая ассоциация

Общество семейных консультантов и психотерапевтов

Коллегия по этике в психологии и психотерапии

Сообщество сексологов и гендерных психологов

Ассоциация EMDR России

Ассоциация когнитивно-бихевиоральных терапевтов

Европейская Федерация Психологических Ассоциаций.

Нарративное сообщество “Край”

Независимая психиатрическая ассоциация России

Движение “Психология за права человека”

