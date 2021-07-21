ОНК Приморского края об условиях в психиатрических больницах

Предлагаем вашему вниманию презентацию В. А. Найдина «Общественный контроль и изучение соблюдения права в судебно-психиатрических экспертных медицинских организаций и психиатрических больниц Приморского края» на круглом столе в администрации Пермского края, который состоялся 16 апреля 2021 г. и был посвящен проблеме соблюдения прав людей с психическими расстройствами, находящихся в психиатрических стационарах и экспертных отделениях края.

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