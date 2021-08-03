Проблемы соблюдения прав граждан с психическими расстройствами в психиатрических учреждениях Южного федерального округа

27 июля 2021г. в городе Волгограде АНО «Общественный контроль» совместно с Независимой психиатрической ассоциацией России был проведен круглый стол и семинар для представителей Министерства здравоохранения, государственных органов, сотрудников аппаратов УПЧ, членов ОНК ЮФО и правозащитных организаций на тему: «Проблемы соблюдения прав человека в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами, а именно психиатрических медицинских учреждениях и экспертных отделений ЮФО».

В Круглом столе приняли участие: представители Комитета здравоохранения Волгоградской области, Общественной палаты Волгоградской области, аппаратов уполномоченных по правам человека Волгоградской и Астраханской областей, председатель Волгоградского регионального отделения Российского Красного Креста, член комиссии по вопросам общественного контроля, противодействия коррупции, взаимодействия с правоохранительными органами и ОНК Общественной палаты Краснодарского края, заместитель главного врача Волгоградской психиатрической больницы (стационара) специализированного типа с интенсивным наблюдением Минздрава России, руководство и представители Волгоградской областной психиатрической больницы № 1, главный врач и заведующая психологической лабораторией Волгоградской областной детской клинической психиатрической больницы, врач-психиатр Волгоградской областной клинической психиатрической больницы №2, заведующий психиатрическим отделением Волгодонского филиала ПНД Ростовской области, ведущий эксперт Независимой Психиатрической Ассоциации России, члены ОНК ЮФО (Волгоградской, Ростовской​ и Астраханской областей, Краснодарского края), адвокаты, юристы и ведущие эксперты проекта «Содействие соблюдению прав человека в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами».

Координатор проекта «Содействие соблюдению прав человека в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами» по Южному федеральному округу Л.В. Петрашис рассказал, что основной целью круглого стола является обсуждение результатов мониторинга соблюдения прав человека в психиатрических учреждениях Южного федерального округа, проблем взаимодействия членов ОНК с руководством и сотрудникам психиатрических учреждений и органов управления здравоохранением, для обеспечения эффективного общественного контроля.

Участники круглого стола обсудили изменение нормативной базы по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания: новые полномочия членов ОНК – контроль за обеспечением прав пациентов в психиатрических учреждениях. Высказали мнения, что ​ необходимо предпринять для эффективного контроля за обеспечением прав человека в этих учреждениях. Выслушали представителей психиатрической службы и членов ОНК о текущей ситуации с обеспечением прав пациентов в психиатрических лечебных учреждениях. Обсудили вопрос, как совместить эффективный контроль с невмешательством в лечебную и экспертную работу медицинских ​ учреждений. Отметили необходимость обучения и подготовки членов ОНК к мониторингу психиатрических лечебных учреждений, а также составление членами ОНК объективных заключений по результатам посещений с учетом информации, полученной от администрации лечебных учреждений. Подробно остановились на взаимодействии членов ОНК с руководством психиатрических учреждений, министерством здравоохранения и органами власти.

Заместитель главного врача Волгоградской психиатрической больницы (стационара) специализированного типа с интенсивным наблюдением Минздрава России, используя наглядную презентацию, подробно рассказал об особенностях деятельности своего учреждения. Рассказал о том, что на лечение в учреждение поступают пациенты из 22-х регионов РФ, от южных областей и республик Крым и Кавказа до Дальнего Востока. Контингент пациентов сложный, с большой длительностью заболевания, имеет криминальное прошлое, высокую степень дезадаптации. Основная задача лечебно-реабилитационного процесса – снижение социальной опасности пациентов, ресоциализация. Сотрудниками больницы проводится огромная работа по преобразованию жизненного пространства пациентов: уделяется внимание эстетике и созданию комфорта в палатах, комнатах гигиены, помещениях дневного пребывания, территории. Проводится терапия полезной занятостью. Готовятся и проводятся праздничные концерты к праздничным датам. Социальный педагог в рамках кружка «русский язык и культура речи» проводит занятия с малограмотными пациентами. Для предотвращения двигательной заторможенности используется дозированная спорт-терапия. На специально оборудованных площадках проводятся чемпионаты по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису. Во всех 8-ми отделениях своя команда, флаг и спортивная форма. С 2003 года для пациентов издается общебольничная газета «Здравствуй», название предложено одним из пациентов. Применяемые немедикаментозные методы лечения улучшают качество жизни и социальное функционирование пациентов. Больница открыта для общественных контролеров и всегда старается вступить с ними в конструктивный диалог. Это достойный пример для подражания. Представители других психиатрических больниц Волгоградской области отметили, что некоторые из выявляемых ОНК нарушений прав пациентов не могут быть исправлены без дополнительного финансирования и призвали членов ОНК оказать содействие в давлении на органы государственной власти.

Ведущий эксперт Независимой Психиатрической Ассоциации России (НПА России) Л.Н. Виноградова рассказала участникам семинара – членам ОНК различных субъектов Южного федерального округа о проекте «Содействие соблюдению прав человека в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами», который осуществляется во многих регионах России и направлен на улучшение ситуации с соблюдением прав лиц с психическими расстройствами, находящихся в местах принудительного содержания. В своём выступлении она подчеркнула необходимость объединения усилий государства и гражданского общества, пояснила цели и задачи мониторинга членами ОНК, с помощью наглядной презентации рассказала о специфике работы ОНК в психиатрических учреждениях и необходимости обсуждения выявленных в ходе мониторинга нарушений с администрацией психиатрических учреждений и совместной разработки путей их устранения.

На семинаре также выступили координатор проекта Л.В.Петрашис, председатель регионального отделения СОНК В.Е.Козлович и заведующий психиатрическим отделением Волгодонского филиала ПНД Ростовской области В.Н.Соколовский. Все они подчеркнули необходимость учета специфики психиатрических учреждений, соблюдения принципа «Не навреди!», направленность на то, чтобы помогать руководству психиатрических стационаров и экспертных отделений в их работе по обеспечению прав пациентов. Участники круглого стола поблагодарили организаторов и высказали уверенность, что полученная информация в дальнейшем поможет им осуществлять эффективный общественный контроль за обеспечением прав пациентов психиатрических лечебных и экспертных учреждений.

А 28 июля члены ОНК Волгоградской, Ростовской ОНК, представители УПЧ Астраханской области и специалисты НПА России посетили Волгорадскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением в селе Дворянское. Но об этом отдельный рассказ под названием «Оказывается, так бывает!»