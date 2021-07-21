Общественность обсуждает бедственное положение психиатрической службы Приморья

16 апреля 2021 г. в администрации Пермского края состоялся круглый стол, посвященный проблеме соблюдения прав людей с психическими расстройствами, находящихся в психиатрических стационарах и экспертных отделениях края.

Сегодня психиатрическая помощь жителям Приморского края оказывается в 5 больницах, самая крупная из которых находится во Владивостоке и рассчитана на 500 коек. Ее история начинается с 1940 г., когда в городе было открыто первое стационарное психиатрическое отделение на 25 коек. Оно располагалось на базе городской больницы (ныне Краевая клиническая больница № 1) и к 1965 г. располагало двумя отделениями на 150 коек. В 1965 году эти отделения были преобразованы в городскую психиатрическую больницу (в настоящее время — Краевая клиническая психиатрическая больница), и власти выделили для нее здания бывшей исправительно-трудовой колонии1 Постепенно деревянные бараки стали разрушаться и уходить в болото, и Исполнительный комитет Совета депутатов Приморского края срочно принял решение о временном размещении психбольницы в двух аварийных зданиях бывшей средней школы (по ул. Шепеткова, 14). Ремонт велся преимущественно силами персонала больницы и пациентов, и больница с первого дня переселения функционировала в обычном режиме. Там планировалось развернуть 200 коек, но уже при вселении коечный фонд составлял 320 коек, а к 2006 г. достиг 510, в связи с постоянным ростом числа госпитализаций. Новые койки разворачивались в тех же помещениях, в связи с чем сокращалась средняя площадь на одну койку и, соответственно, увеличивалась скученность больных. В настоящее время в этой больнице на одного пациента приходится 1,77 кв. м полезной площади при норме, установленной федеральным законодательством, 6 кв.м. Многочисленные обращения администрации больницы и кафедры психиатрии с ходатайствами об улучшении условий содержания больных и строительстве типовой психиатрической больницы в течение долгих лет полностью игнорировались, однако в 2010 г. губернатор пообещал рассмотреть этот вопрос, и в 2011 году начались работы по объекту. По графику больницу должны были ввести в эксплуатацию в первой половине 2014 года, однако денег, как водится, не хватило, и в 2015 году, когда готовность объекта составляла 50%, строительство «законсервировали». Новый губернатор О.Н.Кожемяко пообещал завершить строительство, однако весной 2020 г. доложил президенту, что в крае будет построена инфекционная больница на 400 коек, которую можно будет использовать как ковидный госпиталь. Строительство планируется провести на база недостроенной психиатрической больницы Владивостока. Таким образом, надежды владивостоксих психиатров и пациентов очередной раз не оправдались, и если они не будут настаивать на изменении решения властей и продолжении строительства современной психиатрической больницы, то будут еще долго страдать от нечеловеческих условий существования. Для этого нужно заручиться поддержкой экспертов, общественности и СМИ, и круглый стол, зафиксировавший бедственное положение психиатрической службы Приморского края, может стать одним из первых шагов на пути борьбы за права пациентов и врачей.

Состав круглого стола был весьма представительным: это и первый заместитель министра здравоохранения края Т.Л.Курченко, и уполномоченный по правам человека в Приморском крае Ю.Б.Мельников, и председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Приморского края Л.Н.Терендина, и заместитель начальника ГУФСИН по Приморскому краю П.В.Ушаков. Из представителей психиатрической службы на круглом столе присутствовали главный врач клинической психиатрической больницы № 1 (г. Уссурийск) и одновременно главный внештатный психиатр Приморского края Г.В.Шокова, два ее заместителя – по медицинской части А.В.Калашников и по клинико-экспертной работе А.И.Яблонский, главный врач краевой клинической психиатрической больницы (г. Владивосток) М.Н.Артамонов, заместитель главного врача по филиалу краевой клинической психиатрической больницы в г. Находка В.А.Грак, главный врач психиатрической больницы № 5 (г. Дальнегорск) и главный врач клинической психиатрической больницы № 2 в г. Спасск-Дальний Г.Б.Акулов. Основными дискутантами и оппонентами были члены ОНК Приморского края и представители уполномоченного по правам человека, координатор проекта по содействию соблюдению прав пациентов психиатрических стационаров в Южном федеральном округе Л.В.Петрашис и московские гости – исполнительный директор Независимой психиатрически ассоциации России Л.Н.Виноградова и директор Института прав человека2 В.М.Гефтер.

Председатель ОНК Приморского края и координатор проекта в Приморском крае В.А.Найдин представил доклад о соблюдении прав человека в психиатрических стационарах и экспертных отделениях Приморского края по результатам посещений практически всех этих организаций. Члены ОНК Приморского рая недавно присоединились к проекту, и после обучающего семинара в марте 2021 г. успели посетить психиатрические отделения края уже 13 раз. Доклад сопровождался большим количеством фотографий, которые могли вызвать шок у непосвященного человека. Первая реакция общественных наблюдателей, привыкших контролировать условия содержания заключенных и осужденных, была такова: «Да у вас же хуже, чем в колонии! Это же не преступники, а больные люди!». Чрезвычайная скученность, стоящие впритык друг к другу кровати, отсутствие тумбочек и какого-то иного места для хранения личных вещей, полное отсутствие приватности в туалетах и душевых, отсутствие прогулок в течение многих месяцев, отсутствие досуга и возможности встречаться со своими близкими и даже адвокатами в достойных условиях, однообразное некачественное питание. На окнах вместо занавесок – белье, вывешенное для просушки. Представители психиатрической службы не согласились: «Они у нас гуляют, мы показывали вам одежду», «А что им хранить в тумбочках, разве что туалетную бумагу. Мы же им даже зубные щеки не даем в свободный доступ, это опасно», «У нас в экспертном отделении были перегородки, но они их сами разломали, это же вандалы», «А что им нужно? Для них самое главное лечение» и т.д. и т.п. Хорошим примером другого отношения к пациентам и другого их поведения стало выступление координатора проекта по Южному федеральному округу Л.В.Петрашиса, который посетил множество психиатрических больниц Южного федерального округа и показал, какие условия пребывания созданы для пациентов, в частности, в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением в Волгограде. Огромное учреждение, рассчитанное на 700 с лишним коек, где содержатся наиболее опасные психически больные, совершившие убийства, изнасилования и другие преступления против личности, — ухоженное и благоустроенное, с большим количеством различных кружков и мероприятий для пациентов, обязательными ежедневными прогулками, гуманным и уважительным отношением врачей и персонала к пациентам. Никто ничего не крушит и не ломает, хотя люди находятся там по несколько лет.

Конечно, организованный по инициативе местной ОНК круглый стол — это первый опыт такого рода общения психиатров и правозащитников, и он должен продолжаться. То, что это общение состоялось в стенах администрации Приморского края свидетельствует о внимании местных властей к ситуации в психиатрии и дает надежду на то, что ситуация со временем изменится, будет найден баланс между лечением и безопасностью, которые являются приоритетными для психиатрической службы, – с одной стороны, и соблюдением прав человека, о котором заботятся члены ОНК, — с другой. Ведь цель обеих противостоящих в настоящее время сторон одна – благо пациентов, улучшение их состояния, а это невозможно без уважения их человеческого достоинства.

Л.Н.Виноградова

1 По некоторым сведения здесь в 40-е годы XX века находилась пересыльная тюрьма, в которой умер поэт Иосиф Мандельштам.

2 По решению Минюста России Институт внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.