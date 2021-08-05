Соблюдение прав человека в психиатрических больницах Нижегородской области

29 июня в Нижнем Новгороде прошел Круглый стол по результатам исследования соблюдения прав человека в психиатрических учреждениях. Участие приняли главный внештатный психиатр Нижегородской области, главные врачи и юристы психиатрических больниц региона, руководитель аппарата УПЧ, члены ОНК, правозащитники и пр.

Мероприятие открыл приветственным словом региональный координатор проекта Александр Николаевич Листков. Были озвучены краткие результаты исследования соблюдения прав человека по каждому из психиатрических учреждений региона, произведен анализ законодательства и названы требуемые изменения для улучшения ситуации.

Главный внештатный психиатр Нижегородской области — главный врач Нижегородской областной психоневрологической больницы № 1 Людмила Ивановна Афанасьева выступила с речью о пользе общественного контроля: «Подобные проверки заставляют обращать внимание персонала на те проблемы, которые ускользают от внимания в процессе длительной работы, когда взгляд «замыливается»». Она обратила внимание на чрезмерно малое финансирование, в связи с чем не удается решить множество выявленных проблем. Второй причиной был назван недостаток кадров, особенно младшего персонала, более всего, медбратьев. Так, например, нехватка сотрудников сказывается на возможности выводить на прогулку пациентов: одна санитарка не справляется с восьмьюдесятью пациентами отделения. Также в связи с недостатком персонала имеются сложности с обеспечением предоставлением телефонов в свободном доступе пациентов, особенно, в больших палатах. Здания, построенные еще до революции, не дают возможность соблюдать требования СанПиН, а недостаток финансирования не позволяет сделать качественную перестройку помещений, чтобы они соответствовали современным требованиям. И еще одной бедой является низкий уровень обучения кадров.

Главный врач Нижегородской клинической психиатрической больницы №1 Ю.А.Сучков согласился, что очень важен для всех «свежий» взгляд общественных контролеров, это помогает руководству по-новому взглянуть на организационные и иные вопросы. Несомненно, очень важен вопрос недостатка материально-технической базы, однако некоторые выявленные недостатки по его учреждению не требуют больших материальных вложений, и они их исправят в ближайшее время.

Юрий Александрович также уточнил, что антивандальные окна очень дороги, их пытались поставить некоторое время назад, но от этого пришлось отказаться, поскольку деньги не были выделены. Поэтому пока решетки – единственный выход. Кроме того, Юрий Александрович рассказал, что поскольку в законодательстве не указано наличие прогулочных двориков, а сказано лишь о праве пациентов на прогулки, в их учреждении во внековидные времена пациенты гуляли по всей территории больницы. В КПБ №1 акцент в лечении смещен на внестационарное звено, медицинскую помощь врачи стараются оказывать без отрыва от семьи, амбулаторно.

Остальные руководители и сотрудники психиатрических больницы поддержали выступивших, пожелали продолжения реализации проекта, говорили о том, что именно общественники могут поднимать важные и сложные вопросы и добиваться их разрешения.

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области В.А.Окмянский в своем выступлении приветствовал тот факт, что все больше общественных организаций занимается вопросами соблюдения прав пациентов психиатрических учреждений. Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Анатольевна Кислицына понимает важность общественного контроля в области психиатрии и всегда готова к сотрудничеству и поддержке.

Несмотря на довольно серьезную критику в предварительных материалах по результатам проверок, на круглом столе от главврачей был получен очень позитивный отклик. Этот продуктивный диалог должен быть продолжен.

А.Н.Листков, Л.Н.Жукова