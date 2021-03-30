Круглый стол по проблемам соблюдения прав человека в психиатрических учреждениях

26 марта 2021 года в Калининграде проходил Круглый стол, в ходе которого обсуждались проблемы соблюдения прав человека в психиатрических учреждениях.

Организатор мероприятия: Общественная наблюдательная комиссия Калининградской области по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания (ОНК).

В работе Круглого стола приняли участие Уполномоченный по правам человека в Калининградской области Никитин Владимир Анатольевич, член экспертного совета при Уполномоченном по Правам человека в Российской Федерации Гефтер Валентин Михайлович, эксперт в области защиты прав человека в местах принудительного содержания Сергей Подузов, представители Министерства здравоохранения и психиатрической службы Калининградской области, члены ОНК Калининградской области, адвокаты, юристы, ведущие эксперты Независимой психиатрической ассоциации России.

Уполномоченный по правам человека в Калининградской области Никитин В.А. проинформировал участников мероприятия о деятельности Уполномоченного по правам человека в защиту прав граждан, находящихся в психиатрических учреждениях Калининградской области, заверил членов ОНК о поддержке их деятельности по контролю за соблюдением прав граждан, находящихся в таких учреждениях. На недавней встрече членов ОНК с Уполномоченным по правам человека установлена договоренность о совместных проверках психиатрических учреждений области.

В ходе мероприятия анализировались изменения нормативной базы по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания: новые полномочия членов ОНК — контроль психиатрических учреждений.

Обсуждались темы эффективного контроля за обеспечением прав человека в психиатрических учреждениях.

В ходе круглого стола разрабатывались механизм взаимодействия между членами ОНК, Уполномоченным по правам человека в Калининградской области и руководством психиатрических учреждений и органов управления здравоохранением для обеспечения эффективного контроля за соблюдением прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях.

Источник: http://ombudsman39.ru/