Общественный контроль в психиатрических учреждениях Приморского и Хабаровского краев

28 марта 2021 г. состоялся семинар «Общественный контроль за обеспечением прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях». Он был организован Общественной наблюдательной комиссией Приморского края совместно с Независимой психиатрической ассоциацией России. На семинаре присутствовали члены ОНК Приморского и Хабаровского края, представитель уполномоченного по правам человека Приморского края, а также представители адвокатского сообщества и общественных организаций, защищающих права граждан с психическими расстройствами.

В Приморском крае 4 крупных краевых больницы и еще несколько филиалов, однако члены региональной ОНК пока не посещают их на регулярной основе, справедливо полагая, что им нужна специальная подготовка и инструментарий для оценки результатов таких посещений. Первый опыт показал, что руководство больниц не имеет полной информации об их полномочиях и не знает приказов Минздрава. Сейчас этот барьер преодолен, и члены ОНК хотят наладить плановые посещения.

Ведущими семинара были многолетний председатель ОНК Приморского края В.А.Найдин и сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека, в прошлом также член ОНК Приморского края Д.В.Юферов. С их помощью на семинаре была создана атмосфера заинтересованности и взаимопонимания, конструктивного обсуждения многих вопросов. Присутствующим разрешили задавать вопросы по ходу выступлений, и доклады превратились в интерактивное общение, которое продолжалось во время перерывов на кофе и обед.

Начав семинар с освещения правовых основ общественного контроля психиатрических леченых и экспертных организаций, докладчики перешли к более специальных вопросам о специфике психиатрических учреждений и пациентов с психическими расстройствами, типах больниц и отделений, возможностям и ограничениям общественного контроля психиатрических больниц и основам взаимодействия с их руководством.

Безусловным достоинством семинара стало то, что об инструментарии, разработанном экспертами НПА России для контроля за обеспечением прав человека в психиатрических стационарах и экспертных отделениях, рассказывала член ОНК и юрист из Новосибирска Ю.К.Бабенкова, которая уже неоднократно посещала психиатрические стационары своего региона, в том числе Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивном наблюдением. Ее рассказ сопровождался множеством конкретных примеров, причем они касались не только условий содержания пациентов, но и юридических проблем, с которыми обитатели больниц обращались к членам ОНК. Приятно было услышать, что некоторые рекомендации членов ОНК были немедленно выполнены.

Руководство больниц само заинтересовано в соблюдении прав пациентов, однако некоторые проблемы требуют обязательного дополнительного финансирования, и тут члены ОНК могут оказать посильную помощь своими обращениями в органы управления здравоохранением. Другие проблемы связаны с тем, что для врачей приоритетным является лечение и безопасность пациентов и персонала, и они порой даже не видят возникающих при этом нарушений прав человека. Задача членов ОНК – установить конструктивный диалог с представителями психиатрической службы с целью обеспечения прав человека в процессе лечения. Мы надеемся, что семинар во Владивостоке поможет членам ОНК в этом нелегком деле.

Л. Н. Виноградова