3 ноября пройдет вебинар «Экспертиза детско-родительских отношений в спорах о защите прав родителей с нарушениями психического здоровья» 

Независимая психиатрическая ассоциация России совместно с «Центром защиты пострадавших от домашнего насилия» проводят серию вебинаров о необоснованном ограничении в родительских правах людей с ментальными расстройствами. 3 ноября в 17:00 (по Мск) пройдет третий вебинар «Экспертиза детско-родительских отношений в спорах о защите прав родителей с нарушениями психического здоровья».

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В ходе вебинара мы обсудим:

— Порядок проведения экспертизы детско-родительских отношений в делах, связанных с отстаиванием родительских прав людей с психической инвалидностью

— Практические вопросы подготовки к экспертизе и формулирования вопросов, сбор данных для проведения экспертизы, использование результатов экспертизы наряду с другими доказательствами, последствия уклонения от экспертизы, оспаривание результатов экспертизы детско-родительских отношений

— Вопросы по семейным спорам в установлении места жительства ребенка, о вреде психическому здоровью ребенка вследствие его общения с каждым из родителей. Экспертные задачи на различных этапах комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ) такие как:

— Оценка психического состояния и особенностей развития ребенка

— Диагностика отношения ребенка к каждому из родителей

— Диагностика психологических особенностей каждого из родителей (возможного психического расстройства каждого из них, особенностей их отношения к ребенку)

— Родительской позиции, стиля воспитания (выявление неблагоприятного стиля воспитания)

Ведущие вебинара

Дмитрий Бартенев — адвокат, руководитель правозащитной практики адвокатского бюро «ONEGINGROUP — медицинская адвокатура», кандидат юридических наук. Автор более 30 печатных работ в области прав человека, медицинского права, международного права. С 2004 года специализируется на судебных спорах в сфере прав человека и психиатрической помощи, защиты от дискриминации, ведении дел в Европейском Суде по правам человека, защите

Елена Морозова — кандидат психологических наук, сотрудник кафедры детской психиатрии и психотерапии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) по уголовным делам в сфере медицины.

Спикеры вебинара

Любовь Виноградова — исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциация России.

Мари Давтян — адвокат, руководительница «Центра защиты пострадавших от домашнего насилия».

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В августе 2022 года Независимая психиатрическая ассоциация России совместно с Центром защиты пострадавших от домашнего насилия начали совместную работу по оказанию помощи женщинам с психическими расстройствами, находящимися в ситуации домашнего насилия. НПА и Центр продолжают совместную работу по делам женщин, которых пытаются ограничить в родительских правах в связи с психическим расстройством. Кроме работы по обращениям от пострадавших, эксперты подготовили доклад «Проблемы защиты прав женщин с психическими расстройствами, пострадавших от гендерного насилия, в системе уголовного судопроизводства».