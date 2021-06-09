Выдающиеся достижения необходимо сберечь!

Отдельная секция на XVII съезде психиатров России была посвящена социально-реабилитационной работе в психиатрических больницах и деятельности НКО, здесь особенно выделялось выступление бывшего главного врача Республиканской психиатрической больницы Башкирии Рината Гаямовича Валинурова. Он возглавлял эту больницу с 2000 по 2020 гг., и за это время превратил ее в одну из лучших, что неоднократно отмечалось на съездах психиатров России: и в 2010 г., и в 2015 гг. больница награждалась почетными грамотами.

Выдающиеся способности Р. Г. Валинурова не остались незамеченными: с 2009 г. он также главный специалист судебно-психиатрический эксперт Приволжского федерального округа МЗ РФ, с 2014 года — главный специалист-психиатр Приволжского федерального округа МЗ РФ. Однако в 2020 г. он покинул пост главного врача больницы. Пришедший ему на смену 36-летний Тагир Рафаилович Гизатуллин, специалист по «стратегическому менеджменту», не только не предложил ему должность одного из своих заместителей, чтобы сохранить преемственность налаженной работы, но даже приказал охране не пускать Р. Г. Валинурова на территорию больницы без его распоряжения. Таков стиль новых руководителей, эффективных менеджеров, которые заменяют врачей по призванию.

Предлагаем вам презентацию Р. Г. Валинурова, которая отражает неподдельную любовь к своей профессии и пациентам, выдающиеся организационные способности, широту взглядов и высокую порядочность.

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