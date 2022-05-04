Защита прав граждан с психическими расстройствами в фокусе внимания уполномоченного по правам человека в РФ

28 апреля в Доме прав человека прошло заседании малого Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, посвященное защите прав людей с нарушениями психического здоровья. Заседание было весьма представительным: 31 чел. – очно и 23 – дистанционно.

Открывая заседание, уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н.Москалькова отметила, что люди, страдающие психическими расстройствами, относятся к наиболее незащищенной в правовом отношении категории граждан и часто сталкиваются с равнодушием, социальной изоляцией, а порой и бесчеловечным отношением со стороны окружающих их людей. Количество жалоб к Уполномоченному за последний год возросло вдвое и составило в 2021 г. 504.

По словам Уполномоченного, к системным нарушениям прав граждан с психическими расстройствами относятся получение лицами с психическими заболеваниями социальных услуг в стационаре; психиатрическое лечение с принудительным наблюдением ближе к месту жительства родственников; обеспечение права на труд и образование в психиатрических стационарах и защита стационарных организаций социального обслуживания от пожаров.

Обсуждалась также проблема информационного обмена между медицинскими организациями и органами внутренних дел для профилактики правонарушений, совершаемых людьми с психическими заболеваниями. Позицию начальника Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе МВД России Станислава Колесника о необходимости передачи в МВД списков людей с психическими расстройствами для профилактики правонарушений неожиданно поддержал член Совета по правам человека при Президенте РФ известный правозащитник Андрей Бабушкин. С его точки зрения полицейские должны осуществлять контроль за психическими состоянием нездорового человека и своевременно принимать меры в случае обострения психического состояния. С категорическим возражением против этого выступила главный врач Новосибирской ПБСТИН и главный внештатный психиатр Новосибирской области А.И.Зинина. В своем эмоциональном выступлении она заявила, что одна из основных задач защиты прав человека в психиатрии – это дестигматизация и привела конкретные драматические примеры того, как незаконное получение подобного рода списков влияет на судьбы людей с психическими расстройствами.

Исполнительный директор НПА России Л.Н.Виноградова и член Экспертного совета В.М. Гефтер представили доклад «Обеспечение прав пациентов стационарных психиатрических и экспертных организаций», составленный по результатам работы общественных наблюдательных комиссий в 2020-2021 годах. Руководитель юридической службы НПА России Ю.Н.Аргунова выступила с сообщением «Анализ правил внутреннего распорядка психиатрических больниц специализированного типа с интенсивным наблюдением», в котором показала серьезные нарушения российского законодательства в этих документах и то, к каким вопиющим нарушениям прав человека это может приводить.

Представитель Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Центра им. Сербского Л.О.Пережогин, один из немногих психиатров на этом многолюдном заседании, рассказал о многочисленных системных нарушениях, с которыми он столкнулся при посещениях детских домов-интернатов, а в заключение сообщил, что Центр Сербского взялся проводить обучение членов НКО основам психиатрии, поскольку считает, что общественный контроль психиатрических учреждений могут осуществлять только подготовленные гражданские активисты. Правда оказалось, что никаких публичных объявлений об этом обучении нигде не было, и пока не обучен ни один человек, поскольку «они к нам не идут».

В заключение заседания Т.Н.Москалькова сообщила о принятом решении подготовить отдельный тематический доклад о соблюдении прав граждан с психическими расстройствами и призвала присутствующих экспертов представить информацию по этой теме.