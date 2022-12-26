245-летие Преображенской психиатрической больницы

15 декабря состоялась, в основном он-лайн, научно-практическая конференция, посвященная обновленному юбилею старейшего психиатрического учреждения России. Организаторы – главный психиатр Москвы Георгий Петрович Костюк и главный врач объединенной в 2017 г., как это и было в прошлом, Преображенской больницы (ПБ № 1, а после Павловской сессии № 3, а потом им. В.А.Гиляровского) и ПБ им. П.Б.Ганнушкина на противоположном берегу Яузы, Лариса Андреевна Бурыгина, — поступили совершенно правильно, не дожидаясь 250-летия: никому неизвестно, что будет с нами через пять лет.

Организационный талант и вкус к истории отечественной психиатрии Георгия Петровича, последовательно побывавшего главным врачом больницы им. П.Б.Ганнушкина, больницы им.В.А.Гиляровского, а теперь больницы им. Н.А.Алексеева, сказавшийся в редкостной полноте иконографии множества замечательных коллег, прошедших через эти больницы, послужил выдающемуся содержательному и великолепно изданному двухтомнику об истории этой «колыбели отечественной психиатрии» по выражению В.А.Гиляровского. А Лариса Андреевна с неформальной теплотой развернула историческую панораму насыщенной, высоко гуманной и научно передовой лечебной практики этого прославленного учреждения, через которое прошла значительная часть отечественных психиатров. Она убедительно обосновала на 31 год более раннюю датировку основания больницы, которая раньше вела отсчет от переезда в специально построенное для нее здание. По такой логике Московский НИИ психиатрии на территории больницы им. П.Б.Ганнушкина, сменивший три адреса и еще больше названий, бывший в предвоенные годы одним с ней целым, был бы не вправе на отмеченный 100-летний юбилей.

В последовавших выступлениях питерских гостей проводилась неоднозначная параллель Московской и Петербургской психиатрических школ С.С.Корсакова и В.М.Бехтерева. Президент РОП Н.Г.Незнанов упростил эту задачу, взяв за основание лидеров школ и их учеников. Справедливо подчеркнув часто недооцениваемую роль А.Н.Бернштейна (который как раз противостоял В.П.Сербскому) и А.С.Чистовича, отрицательную роль Павловской сессии, он не удержался от унитарного представления Московской школы как школы А.В.Снежневского, тогда как ей противостояли не только «психоморфологи», но и Московский НИИ психиатрии (С.Г.Жислин, И.Г.Равкин, Л.Л.Рохлин, Р.Г.Голодец и др).

Член-корреспондент РАН А.Г.Софронов в докладе «Забытые страницы российской психиатрии» показал фактическую несостоятельность прежнего благостного представления о монастырской психиатрии и страшного о британском Бедламе, советских именований психиатрических больниц, а также роль Александра III, в бытность наследником, в отношении придуманного им финансирования замечательной разнообразно архитектурно решенной павильонной системы, и пожелал «сохранить, что имеем». Александр Генрихович, упомянув, что «мы с вами из одного гнезда, Георгий Петрович», видимо, имея в виду Военно-медицинскую академию, отметил на примере петербургских ПБ очевидные преимущества тех, которые возглавляли генералы, а не «какие-то социал-демократы, тогдашние диссиденты», а также инструкцию Кибальчича о лечении розгами. Пользу того и другого невозможно оспорить.

Завершили начало первого дня воспоминания Юрия Анатольевича Александровского, выросшего на территории больницы, жившего рядом с квартирой Т.И.Юдина, сына последнего главного врача Преображенской больницы, накануне Павловской сессии, когда она была еще № 1. И, наконец, кинофильм, представлявший историю больницы в форме рассказа об этом двух удачно подобранных актеров – психиатра и его больного, который несколько раз прерывал его – «Ну, а со мной что?» – после чего его, якобы уже вылеченного, подвергли ЭСТ по старой процедуре.

Фото: группа ВКонтакте ПКБ № 4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ