Проблемы общественного контроля в психиатрических стационарах Алтайского края

20 декабря 2022 г. в Барнауле состоялся семинар под названием «Основы прав пациентов психиатрических учреждений», который был организован региональным координатором проекта «Новые акценты в деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК)» по Сибирскому федеральному округу Геннадием Постниковым совместно с Независимой психиатрической ассоциацией России. Это уже не первый семинар в Сибири для сотрудников психиатрических учреждений, целью которого является познакомить медицинский персонал с понятием «права человека» и «общественный контроль за обеспечением прав человека в психиатрических больницах и экспертных учреждениях», а также обсудить возможности профилактики нарушений прав пациентов. Дело в том, что в процессе работы ОНК выяснилось, что многие сотрудники психиатрических учреждений незнакомы с концепцией прав человека, понимают права пациентов очень формально, а во многих случаях вообще даже не знают, что это такое. Как сказал ведущий семинара Геннадий Постников: «Права человека нарушаются не по злой воле, а по незнанию». На этот раз была опробована интересная идея — объединить представителей психиатрических учреждений и новых членов ОНК.

В результате в семинаре участвовали сотрудники Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю.К.Эрдмана во главе с главным врачом больницы В.Д.Нарожновым и главным внештатным психиатром края М.Г.Вдовиной (всего 21 чел.), а также 11 членов ОНК различных регионов Сибирского федерального округа (Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская, Омская и Томская области).

В программу семинара входили такие темы как «Концепция прав человека: основные понятия» и «Стандарты соблюдения прав человека» (Г.Н.Постников), «Соответствие российского законодательства, регулирующего права лиц с психическими расстройствами, международным стандартам и решениям» (К.А.Бекетов), «Права пациентов психиатрических больниц и экспертных отделений. Основания для применения принудительных мер» (Л.Н.Виноградова), «Критерии уважения достоинства пациента в рамках проекта «Новые акценты в работе ОНК» (М.И.Афанасьева, Г.Н.Постников), а также «Деятельность ОНК в психиатрических учреждениях: основы контроля, возможности и ограничения» (Г.Н.Постников, К.А.Бекетов, А.Г.Яковенко). Последняя тема сопровождалась упражнением, в котором членам ОНК предлагалось сформулировать алгоритм своих действий по поступившей к ним жалобе. Предполагалось таким образом отработать навыки взаимодействия сотрудников психиатрического учреждения и членов Общественных наблюдательных комиссий. Однако обсуждение этого простого задания вылилось в бурю возмущения со стороны некоторых сотрудников больницы: что это за новый контролирующий орган? почему они должны обсуждать с пациентами их лечение («дал один раз в приемном покое «информированное согласие» и достаточно)? зачем каждый раз регистрировать в истории болезни ограничения прав пациентов, да еще и с указанием срока и оснований таких ограничений? и т.п. Стало понятно, что сотрудники больницы совершенно не информированы о ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания …» и утверждённом Минздравом РФ еще в феврале 2020 г. «Порядке посещения членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК) медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь», но и не слишком хорошо разбираются в положениях ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и даже Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Эти вопросы стали предметом обсуждения на круглом столе, который состоялся на следующий день в Общественной палате Алтайского Края. Главный врач ПКБ В.Д.Нарожнов рассказал о том, как организована психиатрическая помощь в крае, и о тех проблемах, с которыми они сталкиваются, представитель прокуратуры сообщила о многочисленных проверках, которые они регулярно проводят, и отметила те нарушения прав пациентов, которые обсуждались на круглом столе. Координатор проекта Г.Н.Постников выступил с докладом о результатах работы членов ОНК в некоторых регионах Сибирского федерального округа, и остановился на тех позитивных изменениях, которых удалось добиться там, где установлено конструктивное взаимодействие между региональными ОНК и руководством психиатрических учреждений. Его фраза о том, что «члены ОНК приходят не проверять, а помогать», помогла переломить ситуацию, и круглый стол закончился обменом телефонами между главным врачом и членами ОНК Алтайского края, а также обещанием принимать их в любое время.

Итак, первые негативные эмоции со стороны сотрудников психиатрической службы нашли свой выход, первый шаг на пути к взаимодействию сделан, однако все понимают, что теперь предстоит долгий путь к налаживанию действительно конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и доверии. В ОНК Алтайского края есть опытные люди с опытом работы в различных государственных структурах и являющиеся приверженцами идеи прав человека. Их задача – организовать эффективный общественный контроль обеспечения прав человека в психиатрических больницах, не вмешиваясь при этом в медицинскую и экспертную деятельность. В резолюции круглого стола в качестве пожеланий председателям общественных наблюдательных комиссий регионов записано:

1) Содействовать организации и проведению обучающих семинаров по вопросам осуществления общественного контроля за соблюдением прав человека в психиатрических учреждениях.

2) Содействовать организации просветительской работы в области прав человека среди медицинского персонала психиатрических учреждений.

3) Наладить взаимодействие с региональными общественными палатами по вопросам осуществления общественного контроля за соблюдением прав человека в психиатрических учреждениях.

Независимой психиатрической ассоциации России рекомендуется продолжить работу по обучению и просвещению членов ОНК регионов СФО и медицинских работников психиатрических учреждений по проблемам осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в психиатрических стационарах и экспертных учреждениях.

Пожелаем всем успеха!