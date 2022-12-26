Роль взаимодействия органов власти и гражданского общества в соблюдении прав пациентов стационарной психиатрической службы в Сибирском Федеральном округе

28 сентября 2022 г. в Общественной палате Омской области состоялся круглый стол «Актуальные вопросы осуществления общественного контроля за соблюдением прав человека в психиатрических учреждениях СФО». В круглом столе приняли участие депутат Горсовета Ю.И.Иванищев, руководитель департамента организации медицинской помощи Ю.И.Мартынов, председатель Общественной палаты Л.П.Герасимова, представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Омской области Е.Ю.Медведюк, заместитель главного врача Омской областной КПБ им. Н.Н.Солодникова, члены ОНК Омской и Томской областей, а также исполнительный директор НПА России Л.Н.Виноградова и директор Института прав человека В.М.Гефтер.

Координатор проекта «Новые аспекты в работе ОНК» по Сибирскому федеральному округу Геннадий Николаевич Постников выступил с докладом «Итоги работы общественных правозащитников Омской, Томской, Новосибирской областей и Алтайского края», в котором рассказал о нарушениях прав человека в психиатрических стационарах Сибирского федерального округа, выявленных в процессе проведения мониторинга в 2020-2021 гг., а также о позитивных результатах работы с руководством психиатрических стационаров. В частности, он сообщил, что удалось добиться серьезных успехов в информировании пациентов об их правах и уважении частной жизни пациентов. Во многих стационарах решена проблема отсутствия приватности в туалетных и душевых комнатах, организованы места для хранения личных вещей пациентов, налажены регулярные встречи телефонные разговоры с родственниками с соблюдением конфиденциальности, расширены возможности для досуга. Члены ОНК следят за тем, чтобы ограничения прав пациентов были обоснованы и назначались на определенное время, а не бессрочно.

Л.Н.Виноградова отметила, что два года работы общественных наблюдательных комиссий в разных регионах страны были весьма результативными, и сегодня можно говорить о том, что создана эффективная система общественного контроля за соблюдением прав человека в психиатрических стационарах, что дает возможность перейти к следующему этапу работы – практическим действиям по улучшению положения пациентов. Эта работа уже начата там, где с одной стороны, зафиксирована активная работа ОНК, а с другой, имеется понимание и готовность к сотрудничеству со стороны руководства психиатрических стационаров. Сибирский федеральный округ – один из лидеров в этом направлении.

Участие в круглом столе представителей разных государственных и общественных структур позволило всесторонне обсудить имеющиеся проблемы и наметить пути их решения. Председатель Общественной палаты обещала, что они рассмотрят все поднятые вопросы на заседании комиссии по здравоохранению и выйдут с предложениями к губернатору области.

В заключение круглого стола руководитель департамента организации медицинской помощи Ю.И.Мартынов отметил, что в Омской области налажено взаимодействие департамента с ОНК, Общественной палатой и региональным Уполномоченным по правам человека, и это помогает улучшать ситуацию в психиатрических стационарах. Взгляд независимых наблюдателей необходимо учитывать и соблюдать права пациентов с учетом состояния их здоровья и имеющихся в области возможностей.