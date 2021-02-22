«Соблюдение человеческого достоинства или безопасность пациента?» – как эту дилемму пытались решить участники Круглого стола «Соблюдение прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях: роль общественных наблюдательных комиссий»

В начале февраля в Москве прошел круглый стол для представителей органов здравоохранения, аппаратов уполномоченных по правам человека и членов ОНК Центрального федерального округа в рамках проекта «Предотвращение пыток и жестокого обращения в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами».

Круглый стол проводился по инициативе Независимой психиатрической ассоциации России при поддержке Уполномоченного по правам человека в городе Москва. Организаторы мероприятия поставили перед собой и участниками амбициозную задачу — разработать механизм взаимодействия между членами ОНК, сотрудниками аппаратов уполномоченных по правам человека, руководством психиатрических учреждений и органов управления здравоохранением для обеспечения эффективного контроля за соблюдением прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях.

И хотя изменения в закон «Об общественном контроле», давшие право членам ОНК наконец войти в столь закрытую прежде систему психиатрической помощи, были внесены еще в 2018 году, далеко не во всех регионах России члены ОНК смогли этим правом воспользоваться. Минздрав России лишь в 2020 году двумя своими приказами утвердил порядок посещения членами ОНК психиатрических стационаров общего и специализированного типа, а также специализированного типа с интенсивным наблюдением.

И так непростую ситуацию осложнили пандемия и введенный карантин, которые на несколько месяцев положили конец начавшимся было посещениям. Тем не менее, процесс общественного контроля за соблюдением прав человека в психиатрических стационарах был запущен, и в феврале, все еще в онлайн режиме, представители общественных наблюдательных комиссий, аппаратов Уполномоченных по правам человека и психиатрических стационаров Центрального федерального округа встретились, чтобы обсудить первые его итоги и попытаться выстроить такой механизм взаимодействия, который был бы удобен всем сторонам, помня при этом, что во главе угла стоят права и интересы пациента.

В Круглом столе приняли участие 37 человек, он прошел в формате небольших докладов и активных дискуссий.

В первой части Л.Н. Виноградова, исполнительный директор НПА, дала небольшую справку о нормативной базе общественного контроля в системе психиатрической помощи. Она отметила, что «для того, чтобы общественный контроль был эффективным, должно быть движение с двух сторон». Участники круглого стола согласились с тем, что общественные наблюдатели должны знать и понимать специфику осуществления контроля в психиатрических стационарах, но при этом и руководство стационаров должно готовить и персонал больницы, и пациентов к визиту наблюдателей.

Во втором блоке обсуждения Э.С. Павлова, консультант Отдела по содействию защите прав и свобод граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в г. Москве рассказала об опыте совместных посещений психиатрических стационаров представителями УПЧ и членами ОНК. Представители УПЧ регионов Центрального Федерального округа также поделились своим опытом подобного сотрудничества. Оказалось, что в некоторых регионах такие посещения осуществлялись и до того, как они были законодательно урегулированы, и круг посещаемых объектов был даже шире, чем тот, что прописан в нынешней редакции закона «Об общественном контроле». Замечателен пример Брянской области: в круглом столе она была представлена сотрудниками аппарата УПЧ, членами ОНК и главврачом областной психиатрической больницы, которые уже давно образовали, можно сказать, команду по контролю за соблюдением прав человека в психиатрических стационарах области. В некоторых регионах подобное взаимодействие носит неформальный характер, в других – наоборот, например, в Москве УПЧ в марте 2020 года заключил Соглашение о сотрудничестве с ОНК г. Москвы. Участники круглого стола пришли к выводу, что такая синергия позволяет взглянуть на проблемы с разных сторон, а значит, найти их наиболее эффективное решение.

В следующем блоке Круглого стола слово взяли представители ОНК, которые поделились своими впечатлениями от состоявшихся посещений психиатрических стационаров и первыми выводами о существующих проблемах. М. Литвинович, член ОНК Москвы, рассказала, что встретилась с разными реакциями системы психиатрической помощи на вторжение чужаков. Иногда члены ОНК воспринимались именно так, и врачи не скрывали своего отношения. «Я психиатр старой школы и не понимаю, как вообще кого-то со стороны можно пускать в больницу», — нас встречали и такими словами, говорит Литвинович. «А однажды, когда мы пытались главному врачу донести информацию о тех нарушениях, которые, по нашему мнению, нужно устранить, он попросту от нас сбежал», — рассказала Марина. И эта реакция понятна, ведь врачи работают в достаточно закрытой системе, у них другие приоритеты. Но ценность сторонних наблюдателей в том, что они, не будучи людьми системы, обращают внимание на вещи, которые сотрудники наблюдают годами и не считают чем-то неправильным. Члены ОНК поделились основными проблемами, на которые они бы хотели обратить внимание врачей: отсутствие прогулок (и не только из-за пандемии), отсутствие личного пространства (включая множество аспектов), утрата индивидуальности, ограничение времени телефонных разговоров с родственниками, скученность и т.д.

Как отметила Т.Н. Потяева, Уполномоченный по правам человека в Москве, взаимодействие уполномоченных, общественных наблюдательных комиссий и психиатрических стационаров призвано не только решать частные проблемы конкретных стационаров и их пациентов, но и выносить на обозрение гражданского общества системные проблемы. Такой проблемой, например, сейчас является отсутствие возможности работать у пациентов психиатрических стационаров. Между тем такая возможность стала бы важнейшим элементом социализации пациента и стабилизации его состояния.

Участники Круглого стола согласились с тем, что общественный контроль призван решать системные проблемы и при необходимости совершенствовать нормативно-правовую базу.

На первый взгляд врачи и члены ОНК находятся в разных системах координат: для врачей главное – лечение и безопасность пациентов и персонала, а для наблюдателей – уважение человеческого достоинства. Но на самом деле в центре этой системы координат стоит пациент, и обе стороны действуют в его интересах. Нужно просто об этом помнить и искать действенные, приемлемые для обеих сторон способы взаимодействия. Думаю, это один из главных выводов, которые сделали участники Круглого стола.

Евгения Доброванова