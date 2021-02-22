Проблемы соблюдения прав человека в психиатрических учреждениях

Так назывался круглый стол, организованный в Костроме АНО «Гражданский контроль-НН» и Независимой психиатрической ассоциацией России. Круглый стол прошел 17 февраля 2021 г. в отеле «Волга» и собрал 18 человек из 5 регионов страны. Помимо костромичей здесь были члены ОНК и представители уполномоченных по правам человека из Ивановской, Кировской, Ярославской и Нижегородской областей. Это был очередной в серии региональных круглых столов, направленных на обсуждение механизмов взаимодействия между руководством психиатрических стационаров, уполномоченными по правам человека и членами общественных наблюдательных комиссий в свете их новых полномочий, а также на привлечение внимания к первым результатам общественного контроля психиатрических стационаров и экспертных учреждений. В Костромской области 2 крупные психиатрические больницы – областная психиатрическая больница и больница специализированного типа с интенсивным наблюдением. Представители обеих были на семинаре и рассказали о том, как в их больницах соблюдаются права пациентов. Конечно, для того, чтобы это проверить, туда должны прийти независимые наблюдатели, однако пока члены костромской ОНК не посещали эти учреждения.

Костромская ПБСТИН расположена в 28 км от Костромы в поселке Березовая роща и ведет свою историю с середины прошлого века, когда на базе исправительно-трудовой колонии была организована психиатрическая больница для осужденных. Впоследствии на превратилась в психиатрическую больницу специального (тюремного) типа, а с 1989 г. передана в ведение Министерства здравоохранения СССР, а затем России и функционирует как психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением. Она рассчитана на 300 коек и принимает психически больных, представляющих по своему психическому состоянию и характеру содеянного особую опасность для себя или других лиц, из 4-х регионов страны (Костромская, Ивановская и Владимирская области и Республика Коми). Охрану осуществляет специальное подразделение ФСИН. Как рассказал заместитель главного врача, начальник медицинской части ПБСТИН Алексей Валерьевич Бродов, который работает в этом учреждении уже 20 лет, в больнице всегда уделялось большое внимание вопросам соблюдения прав пациентов и поддержанию и восстановлению их социального статуса, для чего создана специальная социальная служба. Средний срок нахождения пациентов в больнице 5-7 лет, и руководство больницы ходатайствует перед губернатором о строительстве трудовых мастерских, чтобы организовать терапию занятостью. Бытовые условия не слишком комфортные. В туалетах – чаша Генуя, пациентов выводят строем под охраной несколько раз в день. Душевых комнат нет, пациенты могут пользоваться только ножными ваннами в туалетах и баней один раз в неделю. Курение строго запрещено, и по утверждению А.В.Бродова пациенты не только не жалуются, но даже благодарят за заботу об их здоровье. Руководство больницы внимательно изучило приказ МЗ РФ о порядке посещения психиатрических больниц специализированного с интенсивным наблюдением членами ОНК и не видит никаких препятствий для его выполнения.

В Костромской областной психиатрической больнице есть весь спектр различных отделений: и отделение неврозов, и общепсихиатрические, и противотуберкулезное, и детское, и даже наркологическое. Здесь проводят и амбулаторные, и стационарные судебно-психиатрические экспертизы, есть отделение специализированного типа для принудительного лечения. Пациенты, которым судом назначено принудительное лечение в стационаре общего типа, разбросаны по отделениям, сгруппировать их в одном отделение не удается. Больничные постройки датируются 1908-1912 годами, и износ некоторых зданий составляет 100%. Пришлось вывести пациентов из этих зданий, и в результате в больнице сократилась жилая площадь на одного пациента. В больнице есть отделение трудотерапии. Пациенты занимаются уходом за животными и работают на посевных площадях. Главный врач Костромской областной психиатрической больницы Игорь Вадимович Ювенский одновременно является главным внештатным психиатром области и имеет свое мнение по поводу развития отечественной психиатрии. Он, так же как начальник медицинской части ПБСТИН А.В.Бродов, открыт для взаимодействия с гражданским обществом и готов принимать членов ОНК.

Представители Ивановской, Ярославской и Кировской областей поделились своим опытом общественного контроля психиатрических стационаров, а директор Института прав человека В.М.Гефтер рассказал о первых результатах общественного контроля в Москве и Московской области.

Круглый стол стал важным этапом в установлении взаимодействия между костромскими психиатрами и общественным наблюдателями. По крайней мере, они познакомились друг с другом и наметили план посещений.

После окончания круглого стола был проведен обучающий семинар для членов ОНК и сотрудников аппаратов уполномоченных по правам человека. Все присутствующие получили брошюру «Основы общественного контроля за обеспечением прав человека в психиатрических стационарах и экспертных учреждениях», которая является практическим пособием для осуществление общественного контроля, послушали выступления экспертов и задали интересующие их вопросы. Директор организации «Гражданский контроль – НН» Александр Николаевич Листков провел практическое занятие по работе с картой мониторинга психиатрических больниц и экспертных отделений, рассказал, как составлять отчеты и заключения по результатам посещений.

Л.Н.Виноградова