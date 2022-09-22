ПРОСИМ ПОМОЩИ! Письмо пациентов московского ПНД

Здравствуйте. Мы просим оказать нам информационную, юридическую или любую другую помощь. Мы будем благодарны, если у Вас есть возможность опубликовать наше письмо, разместить в тематическом журнале, группе, сделать «репост» или посоветовать, как поступать в нашей сложной жизненной ситуации. Нас несколько человек, мы рискнули обратиться к общественности, чтобы защитить свою честь и право на гуманное отношение. К сожалению, в силу сложившихся обстоятельств мы вынуждены не подписываться, сохранять анонимность (в редакции есть имена обратившихся).

Мы, люди с ментальными заболеваниями, их родные и близкие, оказались заложниками реформы психиатрической системы Москвы, проведенной в поспешной, без обсуждения, форме. Так, несколько лет назад наш районный ПНД стал филиалом больницы им. Алексеева (ГБУЗ ПКБ №1), поменялись внутренние правила и политика оказания помощи. Медицинский персонал, чтобы получить стимулирующие выплаты, выполнить «госзадание» (обязательное для врача ежемесячное число осматриваемых больных) ввел практику «активных вызовов». На наши домашние телефоны начали поступать звонки из диспансера с требованиями «отметиться», угрозами применить нейролептики «в профилактических целях», «вызвать на комиссию». Причины неожиданных частых обязательных явок назывались разные, иногда анекдотические: «Я у заведующей спрошу, как часто вам появляться! Вам статус поменяли, у нас госзаказ, вы статистику портите!». На дверях кабинетов прикрепили памятки для посетителей, где сообщается, что отказы от следования рекомендациям врачей, посещений и приема лекарств рассматриваются как симптомы обострения заболевания и свидетельствуют о необходимости вызова скорой психиатрической помощи (ПОНП).

Многие опытные врачи, недовольные реформой, уволились: сейчас в диспансере 22 вакантных участка, поэтому случаются часовые очереди, обслуживание проводят замещающие врачи с небольшим психиатрическим стажем. Увольнение врачей сопровождалось скандалом, негативными публикациями в СМИ. Например, статья «Мертвые души душевнобольных: что стоит за приписками в психбольнице» в «Новых известиях» Юлии Сунцовой от 30 ноября 2020 года. В статье упоминается, как в ПНД № 19 г. Москвы набирают нужное число пациентов для выполнения «госзаказа». Участковые врачи приходят неопытные, со студенческой скамьи, после переобучения. Так, участковый врач двадцати четырех лет, акушер по профилю, в качестве психотерапии порекомендовал пожилой женщине «вечерний секс». (К счастью, врач уволился через три месяца.)

В период пандемии COVID-19 в 2021-22 гг. врачи начали настаивать на ежемесячном посещении ПНД, в том числе пожилыми людьми. Нам не объясняли, почему ослабленные, имеющие хронические заболевания люди должны приезжать в диспансер во время вспышки коронавирусной инфекции. («Вы уже болели в этом году один раз! Хватит с вас! Вы должны приехать! Вы под наблюдением!»). Участились звонки на дом от сотрудников диспансера: медсестры в угрожающей, унижающей достоинство манере требовали отметиться в ПНД.

Также никак не обеспечивается медицинская тайна: медсестры и медбратья по телефону проводят беседы с родственниками и знакомыми больных, сообщают приватные сведения. На жалобы руководство ПНД не отвечает или отделывается отписками. («Мы сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление о качестве оказанных медицинских услуг. С уважением, Администрация»).

К сожалению, как нам сказали, у нас нет возможности поменять диспансер, мы прикреплены к районному ПНД и больнице им. Алексеева, как крепостные. Мы не можем отказаться от навязываемых врачами медицинских услуг: во-первых, лечащие врачи, не согласные с политикой заведующих, уволились; во-вторых, оказываемые услуги рассматриваются как не требующее согласия больного психиатрическое наблюдение.

Мы лишены возможности жаловаться в страховые компании — нам ответили, что психиатрическое наблюдение не входит в перечень страховых услуг. Чтобы написать жалобы в Минздрав, Департамент здравоохранения, Росздравнадзор требуется предоставить полные паспортные данные, нарушение анонимности вызовет открытый конфликт с заведующими и врачами. Учитывая наше почти бесправное положение из-за психиатрической реформы, мы не готовы рисковать здоровьем и социальным статусом.

У нас есть работа или учеба, семьи, мы никогда не совершали преступлений, не попадали на принудительное лечение, не ведем асоциальный образ жизни. Мы дорожим своими маленькими радостями и печалями. Многие годы мы ежегодно добровольно ходили к врачам, нам помогали в сложных ситуациях, выстраивалось какое-то доверие между врачом и пациентом. Сегодняшнее отношение к нам врачей и медицинских сестер глубоко ранит, вызывает обоснованное опасение за качество лечения и возмущение из-за постоянных унижений. Частое посещение врача-психиатра и диспансера отнюдь не легкое испытание для психики молодых и пожилых людей. Также из-за стигматизации психических заболеваний в обществе мы боимся, что окружающие нас люди случайно узнают о нашем заболевании, увидят нас в диспансере: в ПНД много случайных посетителей, оформляющих документы или пришедших на плановое рабочее освидетельствование.

Пожалуйста, помогите нам! Мы с благодарностью примем любую помощь — сочувствие, совет, как поступить в нашем случае. Мы будем благодарны, если нам подскажут, как преодолеть конфликтную ситуацию, куда обратиться за помощью, но чтобы сохранить анонимность. Мы уверены — в наше сложное время люди с ментальными проблемами должны поддерживать друг друга, не бояться рассказывать о сложностях, поэтому решились попросить о помощи.

P.S. В силу сложившихся обстоятельств мы вынуждены сохранять анонимность. Надеемся на деликатность и понимание.

Комментарий Общественной приемной НПА России

Главный психиатр Москвы Георгий Петрович Костюк в своих выступлениях с гордостью сообщает, что посещаемость психиатрических диспансеров увеличилась на порядок. С его точки зрения, это свидетельствует об успехе проводимой реформы деинституционализации и повышении эффективности оказания психиатрической помощи. Теперь все по-военному: есть приказ – выполняй! В статье в «Новых известиях» (30.11.2020) упоминаются нормы госзаказа – 28 человек на одного психиатра ежедневно, не выполнишь – лишишься стимулирующих выплат. В результате, пациентов чуть не насильно заставляют посещать диспансер, даже в отсутствие надобности, и появляются «непонятные посещения», которых не было. А мы удивлялись и не верили, когда пациенты рассказывали, что у них в картах появляются записи о несуществующих визитах в ПНД, уверяли, что такого не может быть. Оказывается, так выполняется план, который при добросовестной работе психиатра просто не может быть выполнен. Но можно отдать приказ, и на бумаге все будет О’кей. Вот только к лечению это не имеет отношения. Статья очень точно названа – «мертвые души…». Как тут не вспомнить Гоголя и Пушкина, подсказавшего это именование.

Фото: www.politicnetwork.ru