Открытое заявление: бесчеловечное обращение не должно оставаться безнаказанным

Преамбула. Последняя капля.

30 июня, cогласно данным интернета и масс-медиа (НГС, Forbes, «Коммерсант» и др.), 54-летнего ученого-физика Дмитрия Колкера, зав.лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета, научного сотрудника Института лазерной физики Сибирского отделения РАН, «задержали» в новосибирской частной клинике «Авиценна», куда он поступил накануне: у ученого была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Ранее он перенес три полостных операции, сильно похудел, потеряв треть своего веса. В больнице он получал поддерживающее лечение после курса химиотерапии. Он не мог самостоятельно есть, «испытывал острые боли», «не всегда адекватно воспринимал окружающее» и принимал прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса»…

Справку о транпортабельности заочно подписал посторонний врач, опираясь на подсказанный кем-то ложный диагноз рака простаты.

1 июля Советский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия арестовал ученого, определив местом его содержания под стражей Московский следственный изолятор «Лефортово» до 29 августа. В тот же день Дмитрия Колкера конвоировали в Москву. Ученого подозревали по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание по этой статье – 20 лет. Предположительно речь шла о передаче секретных данных спецслужбам Китая. Как писал сын ученого Максим Колкер, его отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае. Презентации Колкера перед каждой лекции заверялись сотрудниками ФСБ.

2 июля родным физика пришла телеграмма из Московской ГКБ № 29 (куда его перевели из СИЗО «Лефортово»), где в 02:40 он скончался. Т.е. спустя 2 дня после ареста.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Колкера подлежит прекращению в связи со смертью подозреваемого. Родные ученого имеют право настоять на продолжении следствия для реабилитации умершего. Близкие будут настаивать на разбирательстве в отношении силовиков, задержавших ученого, а также судьи, санкционировавшей его арест.

Итак, терминального больного с 4-ой стадией рака поджелудочной железы, находившегося на искусственном питании, по ходатайству следствия и постановлению суда арестовывают (постоянно используя нелепый в данном случае глагол «задерживают») с ложным диагнозом, полученным недобросовестным путем, для транпортировки из Новосибирска в Москву, конвоируют для содержания под стражей в СИЗО «Лефортово», откуда перебрасывают в ГКБ 29, где спустя двое суток после ареста нетраспортабельный больной, требовавший тщательного стационарного ухода, умирает, явственным образом от бесчеловечного поведения следователя, судьи и всей последующей цепочки врачей и ФСИН-овцев. Это доведение до смерти «под гипнозом» не доказанного и вероятнее всего липового обвинения в «государственной измене».

Открытое заявление всем общественным и государственным организациям

Бесчеловечное обращение не должно оставаться безнаказанным

На основании данных общественных наблюдательных комиссий и конкретных прецедентных примеров Сергея Зуева и Дмитрия Колкера необходимо срочно принять необходимые меры, не забюрокрачивая их. В конце концов, это вопрос выживания и самой власти.

Необходима неприкосновенность для силовиков реанимационных отделений и особо тяжелых больных.

Пытки и пыточные условия в системе ФСИН давно превратились в сознательную технологию руководства конкретных учреждений. Спертый воздух в переполненных камерах без вентиляции и даже отказ устроить сквозняк – гнездилище толерантного к терапии «российского туберкулеза», которого боятся во всем мире. В таких условиях не содержится даже скот, жестокость запрещена на бумаге даже к животным.

Утвержденные Правительством РФ перечни заболеваний, препятствующих отбыванию наказания и содержанию под стражей, не стали ни реальностью, ни гарантией предотвращения бесчеловечного обращения с тяжело больными. Необходима полная реорганизация системы следствия, прокуратуры, суда и наказания в отношении тяжело больных – это первоочередная задача государственного уровня, а не узко ведомственной тюремной медицины. Так ее ставил первый министр здравоохранения постсоветской России, акад. АН и АМН РФ, выдающийся гематолог Андрей Иванович Воробьев. Она решает широкий круг общезначимых проблем.

Независимая психиатрическая ассоциация России

P. S.: Просьба к руководству научных медицинских профессиональных обществ присоединиться к этому заявлению.

Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/10475172/