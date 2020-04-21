Приют-кампания: Правительство решило максимально обезопасить обитателей интернатов, детских домов и домов престарелых

Правительство РФ рекомендует главам российских регионов открыть доступ в психоневрологические интернаты (ПНИ), дома престарелых и детские дома представителей НКО. Ранее волонтеров, помогавших жителям этих учреждений, перестали пускать туда в рамках введенных мер по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией. Федеральные власти пошли на беспрецедентные меры, рекомендуя регионам разгрузить стационарные учреждения в сфере социального обслуживания, здравоохранения и просвещения, передавая живущих в них граждан родственникам, близким, законным представителям или в проекты сопровождаемого проживания.

В правительственной телеграмме, подписанной главами Минтруда, Минздрава, Минпросвещения и Роспотребнадзора и адресованной руководителям исполнительной власти в регионах, говорится о необходимости принять меры по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией жителей стационарных учреждений. Федеральные власти рекомендуют прикрепить к каждому такому учреждению куратора из регионального правительства «в целях установления персонального контроля за деятельностью указанных организаций на период проведения противоэпидемиологических мероприятий». Руководители учреждений должны ежедневно опрашивать получателей услуг о состоянии здоровья, дважды в день измерять у них температуру и при необходимости оказывать им своевременную медицинскую помощь. Сотрудников необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты и разработать план действий и мер в случае выявления в учреждении инфекции. Доступ посторонних людей в дома престарелых, ПНИ, детские дома должен быть ограничен — исключение составляют работники служб, участвующих в жизнеобеспечении этих организаций, представители исполнительной власти, а также сотрудники некоммерческих организаций (НКО), которые до начала пандемии оказывали профессиональные услуги в уходе за жителями учреждений. Региональным органам власти необходимо утвердить список НКО, которые могут посещать интернаты и детские дома.

Федеральное правительство призывает регионы к беспрецедентным мерам, рекомендуя временно перемещать жителей интернатов, в том числе и несовершеннолетних, домой к их законным представителям, родственникам, а также «лицам, с которыми у граждан имеются устойчивые личные отношения».

При этом граждане должны выразить письменное согласие на переезд, а принимающая сторона обязуется обеспечить необходимые санитарные меры для профилактики коронавирусной инфекции. Взрослым, живущим в ПНИ или домах престарелых, разрешается временно переехать в дома сопровождаемого проживания, которые работают под эгидой НКО, входящих в региональные реестры поставщиков социальных услуг.

Такие меры позволят разгрузить интернаты и обеспечить лучшую защиту от вирусных инфекций для самых слабых их жителей, полагает президент санкт-петербургской благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская.

Отметим, с 27 марта доступ в интернатные учреждения соцобслуживания был закрыт и для НКО, и для волонтеров, и для родственников в связи с телеграммой Минтруда, которая ограничивала вход в интернаты всех, исключая сотрудников. Это привело к тому, что многие, в том числе дети, оказались в полной изоляции, лишились общения с близкими, друзьями, постоянными волонтерами. Клинический психолог и волонтер движения «STOP ПНИ» Мария Сиснева предположила в разговоре с “Ъ”, что такая изоляция может оказаться для многих губительной. «В одном учреждении вообще заперли людей на этажах, только изредка выводят во двор под присмотром санитаров, постоянно моют хлором пол, от чего люди ужасно страдают,— говорит Мария Сиснева.— Отсутствие свежего воздуха, общения и двигательной активности, запах химических моющих средств, стресс — все это ослабляет иммунитет. При этом персонал едет на работу в метро, жители этого учреждения ходят в общую столовую, так что если кто-то один заразится, то заболеют все». По ее словам, в двух других московских ПНИ, с которыми она поддерживает связь, ситуация лучше: «Людей хотя бы не запирают в отделениях, они могут выходить на свежий воздух, гулять по территории».

Мария Островская заявила “Ъ”, что интернаты, детские дома и дома престарелых находятся в зоне особого риска по коронавирусной инфекции, их необходимо разукрупнять.

«Нашу организацию не пускают с середины марта в ПНИ для взрослых, а с 27 марта — в детские интернаты,— рассказывает госпожа Островская.— В психоневрологических интернатах и в ДДИ (дома-интернаты для детей с умственной отсталостью.— “Ъ”) оказались запертыми по 500–1000 человек, при этом персонал добирается каждый день на работу в общественном транспорте. Если кто-то привезет коронавирусную инфекцию, она с большой вероятностью убьет самых слабых. Поэтому мы вместе с Анной Битовой (руководитель московского Центра лечебной педагогики, ЦЛП.— “Ъ”) и Нютой Федермессер (директор московского Центра паллиативной помощи.— “Ъ”) просили министра труда отменить запрет на работу в этих учреждениях для тех некоммерческих организаций, которые работали до пандемии, и разрешить забрать из интернатов на сопровождаемое проживание хотя бы самых слабых людей. Министр нас услышал. Сейчас мы ждем реакции от регионального правительства, поскольку решение за ними. Мы готовы забрать прямо сегодня 15 человек из ПНИ на сопровождаемое проживание».

Директор ЦЛП Анна Битова сообщила “Ъ”, что ее организация сейчас пытается помочь двум жительницам ПНИ временно переехать в тренировочную квартиру ЦЛП: «Пока мы оформляем документы и не знаем, получится ли забрать этих девушек. У нас есть еще люди в ПНИ, которые хотели бы домой, их родственники тоже готовы их принять, но мы хотим действовать постепенно. Если все получится с первыми двумя людьми, тогда будем оформлять и остальных». При этом директор ЦЛП отмечает, что у нее нет информации, откроют ли доступ НКО в московские интернаты, поскольку соответствующее решение должно принять региональное руководство.

Ольга Алленова

Газета «Коммерсантъ» №63 от 08.04.2020

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ