Приглашаем подписать петицию «Требуем обеспечить медицинскую помощь заключенным при абстинентном синдроме («ломках»)»

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15 сентября 2020 года в московском СИЗО-4 «Медведь» в камере карантина совершил самоубийство наркозависимый заключенный. По словам сокамерника, мужчина сильно страдал от синдрома отмены («ломки»), но не получал лекарств и необходимой помощи. Мы не знаем имени погибшего, но знаем, что ежегодно без наркологической помощи остаются тысячи заключенных — несмотря на угрозу жизни.

Неоказание наркологической помощи при абстинентном синдроме — широко распространенная, но мало заметная проблема. По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, ежегодно в России почти 80 тысяч человек получают приговоры по делам, связанным с наркотиками. Многие из них страдают наркозависимостью, и при задержании и помещении в СИЗО испытывают абстинентный синдром и нуждаются в лечении. Игнорирование наличия заболевания и отказ в лечении обрекает заключенных на страдания, наносит вред их физическому и психическому здоровью, а иногда приводит к таким тяжелым последствиям, как попытка самоубийства.

Правила оказания наркологической помощи при синдроме отмены утверждены и подробно описаны в стандартах Минздрава и клинических рекомендациях. Однако из-за отсутствия прямого предписания уделять внимание наличию признаков синдрома отмены перед помещением в ИВС или СИЗО, в отношении заключенных данные рекомендации и нормы оказания помощи обычно не исполняются. Обязанность любого врача — помочь человеку, испытывающему физические и психические страдания. Но жалобы людей с наркологическими заболеваниями в учреждениях ФСИН игнорируются из-за отсутствия условий для предоставления необходимого лечения.

В уголовно-исполнительной системе (УИС) нет собственных наркологических стационаров, в которых возможна качественная помощь, соответствующая российским стандартам. А для госпитализации заключенного в гражданский стационар нужен круглосуточный временный караул из двух сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, задержанных и заключенных могут запугивать и принуждать к отказу от медицинской помощи. О практике наказаний в ответ на просьбу предоставить лечение сообщали, например, заключенные из СИЗО поселка Новое Гришино: женщины давно не получают нужных лекарств и не могут пройти необходимые осмотры и исследования, а если подают жалобы, то получают выдворение в карцер за формальные нарушения режима.

Известны случаи использования абстинентного синдрома с целью манипулирования и давления на людей, употребляющих наркотики, получения от них признательных показаний и привлечения к «добровольному» сотрудничеству, оговора иных лиц.

Задержанные и помещенные под стражу имеют право на медицинскую помощь для вывода из абстинентного состояния в соответствии с действующими стандартами и клиническими рекомендациями. Недостатки учреждений УИС, нехватка сотрудников, специалистов, лекарств и оборудования не должны становиться барьером к реализации права на жизнь и здоровье.

Мы требуем остановить бесчеловечную практику отказа в лечении абстинентного синдрома и обеспечить незамедлительный доступ задержанных и заключенных к медицинской помощи путем нормативного регулирования и принятия следующих мер:

разрешить проведение процессуальных действий с участием наркозависимых только после устранения абстинентного синдрома;

запретить принимать наркозависимых в изоляторы временного содержания и следственные изоляторы до устранения абстинентного синдрома при невозможности обеспечить наркологическую помощь в этих учреждениях в соответствии с стандартами медицинской помощи;

обеспечить в каждом следственном изоляторе ставку врача-психиатра/нарколога и наличие необходимых лекарственных средств, в том числе, сильнодействующих и подлежащих предметно-количественному учету, для устранения абстинентного синдрома.

Список подписавшихся организаций, гражданских и просветительских инициатив и физических лиц (по состоянию на 04.10.2021):