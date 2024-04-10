Приглашаем на межрегиональную научно-практическую онлайн-конференцию 

25-26 апреля 2024 г. состоится межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция «Детская психиатрия: вопросы диагностики; лечения, психолого-педагогической помощи в детских учреждениях социальной защиты».

Участие специалистов из социальных учреждений в конференции предполагается на безвозмездной основе.

Будут рассмотрены актуальные вопросы:

Шизофренический спектр в детском и подростковом возрасте. Всегда ли нужны антипсихотики?

Эмоциональная дисрегуляция у детей младшего школьного возраста

Расстройства поведения у детей и подростков: современные классификации, механизмы возникновения и подходы к помощи.

Подростковая аддикция: что делать родителям

Превенция суицидального поведения

Немедикаментозные методы коррекции нежелательного поведения у детей с ментальными расстройствами в учреждениях соцзащиты

Расширение способов и средств коммуникации для преодоления нежелательного поведения у детей с ментальными и тяжелыми двигательными нарушениями

Возможности поведенческой терапии (АВА) при работе с детьми с РАС в условиях учреждений социальной защиты

Маршрутизация детей с РАС и его близких.

Участие в конференции позволит специалистам ознакомиться с современными подходами к вопросам медикаментозной, социальной, а также психолого – педагогической помощи детям и подросткам с ментальными нарушениями, а также поделиться собственным опытом и расширить список деловых контактов.

Конференция пройдет на платформе MTS-LINK . Техническим организатором является учебный центр ДПО «Осознанность выбора» при поддержке БФ «Дорога жизни», БФ «Антон тут рядом», БФ «Дом с маяком», ГБУ ЦСПР «Дом Детей», а также при участии Портновой А.А., Иващенко Д.В., Новикова А.Ю.

С уважением,

врач-психиатр ГБУ ЦСПР «Дом Детей», участник врачебной бригады БФ «Дорога Жизни», эксперт БФ «Детский паллиатив» Белов А.И.;

врач-психиатр, д.м.н. президент Ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованную практику Портнова А.А.;

врач-психиатр, д.м.н., заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Иващенко Д.В.;



Ответственный за мероприятие — врач-психиатр, президент Фонда содействия оказанию психотерапевтической помощи населению им. Г.Н. Сперанского Сперанская А.М. Тел.: +7 (495) 290-04-93

Ассистент — Хмелевская Наталья Витальевна, тел.: +7 (926)709-89-71

Регистрация на мероприятие:

https://my.mts-link.ru/ignesko/174839854

https://my.mts-link.ru/ignesko/836288298

127051, г. Москва, пер. Лихов, д. 10

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