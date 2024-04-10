Александр Генрихович Гофман (1927 – 2024)

9 апреля 2024 года на 98 году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор Александр Генрихович Гофман.

Александр Генрихович родился в Москве в семье ученых-медиков, работников высшей школы. После окончания 2-го Московского медицинского института в 1948 году специализировался в ординатуре на кафедре академика В. А. Гиляровского. Начав научную деятельность в 1957 году в Институте психиатрии СССР, продолжил ее в НИИ психиатрии МЗ РСФСР (в настоящее время МНИИП-филиал ФГБУ «НМИЦ ПН имении В.В. Сербского» Минздрава России), в котором проработал около 60 лет, возглавляя отдел психических расстройств, осложненных патологическими видами зависимости.

Диссертационные работы А. Г. Гофмана являются крупным вкладом в психиатрическую наркологию, а его имя прочно ассоциируется с проблемой исследования алкогольных психозов. Отдельную главу современной психиатрии представляет предложенное профессором Гофманом научное направление, изучающее сочетание психических заболеваний с зависимостью от психоактивных веществ. На этом пути А. Г. Гофманом и его сотрудниками уточнена роль аффективных нарушений в развитии зависимостей, прояснены клинические соотношения между расстройствами шизофренического спектра и заболеваниями, вызванными злоупотреблением психоактивными веществами.

А. Г. Гофман фактически создал школу психиатров, представителей которой можно встретить в нашей стране и за ее пределами. Под его руководством подготовлено и защищено 39 кандидатских и 4 докторские диссертации. Профессор Гофман – автор более чем 320 печатных научных работ. Среди них статьи в Большой российской энциклопедии, монографии: «Алкогольная и наркотическая зависимость», «Клиническая наркология». В книгах «Клинические разборы в психиатрической практике» и «Психиатрия: справочник практического врача» Александр Генрихович выступил не только в роли автора некоторых глав, но и научного редактора. Эти монографии и справочные руководства на протяжении многих лет являются настольными пособиями для ряда поколений практических врачей и научных работников. Они выдержали повторные издания, каждый раз пополняясь современными данными. Труды, вышедшие из-под пера А. Г. Гофмана, неизменно отличались актуальностью и новизной, научной взыскательностью, последовательностью, ясностью и четкостью изложения.

Большое впечатление на собеседников производили разносторонняя образованность и широкий кругозор Александра Генриховича в области литературы, поэзии, изобразительного искусства. Для Александра Генриховича были характерны богатство интересов, личная скромность, доброжелательность, деликатность, которые сочетались с высокой внутренней организованностью, научной принципиальностью и продуктивностью.

Светлая память об Александре Генриховиче навсегда сохранится у всех, кто его знал и любил.

Российское общество психиатров

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Я знал Александра Генриховича с 1963 г. в течение первого десятилетия его работы в Институте и последние 30 лет его жизни, навестив его в феврале этого года. Он очень исхудал, но был совершенно адекватен.

Александр Генрихович был для нас образцом несокрушимого единства ясного ума и высокой чести, профессионализма и рыцарственности, прошедшим через происки погромщиков 70-х годов и конъюнктурщиков в 90-х, когда был заочно устранен с поста главного редактора «Вопросов наркологии» как «слишком» строгий принципиальный критик. Он действительно был настоящим ученым-клиницистом, требовательным прежде всего к себе и учил собственным примером. Непримиримый к халтуре, искажению истории, в частности, роли своего учителя Петра Михайловича Зиновьева, и всему, что роняло авторитет нашего предмета.

Александр Генрихович внес крупный вклад в проблемы алкогольных психозов и различных зависимостей и их лечения. По его книгам учатся.

Таким может гордиться Российское общество психиатров и Институт, к чести которого он – вопреки всем стандартам – работал до 92-летнего возраста в течение 62-х лет.

Александр Генрихович не был членом НПА, но поэтому был председателем ее Этического комитета. Он был надежным другом своих сотрудников, заботился о них.

Живя на противоположным от работы конце Москвы, он раньше всех приходил в Институт, а дома много лет ухаживал за тяжело больной женой.

Эта неколебимая верность всему, что все мы ценим, — неустаревающий пример и урок для нас.

Ю. Савенко