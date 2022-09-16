Отклик на интервью главного психиатра Москвы￼

Интервью, которое дал д.м.н. Г.П.Костюк — д.м.н. Б.Л.Лихтерману, психиатр – историку медицины, научному обозревателю «Медицинской газеты» (07.09.2022, № 35, http://www.mgzt.ru/35-ot-07092022g/tochkoi-pervogo-obrashcheniya-bolnykh-s-psikhicheskimi-rasstroistvami-dolzhny-stat-p) по стилю больше походит на интервью военного – гражданскому лицу.

Четко, без колебаний, с решительным в своей абсолютной правоте напором, но при этом с военной хитростью верноподданного Президенту страны. Портрет Президента в кабинете главного врача центральной психиатрической больницы и даже главного психиатра столицы – все равно с нашей точки зрения не лучший, хотя и откровенный стиль. Собственно, тогда все, что делается, — превосходно. Но ведь нашего Президента недавно очень крупно подвели благостной информацией, которая не соответствовала действительности. Мы далеки от того, чтобы считать Георгия Петровича ответственным за реформу оптимизации психиатрической службы в Москве и планы распространения этой практики на всю страну. Он, как полковник медицинской службы, образцово следует полученному заданию. Мы были свидетелями восторженной реакции ректора МГУ В.А.Садовничего на организационные способности Г.П. Вот уж, действительно, как на военный лад.

Но как представитель гражданского общества, я не верю и не считаю научно обоснованной практику строительства гражданской психиатрии по военному образцу и стилю.

Главное, что я считаю неприемлемым и глубоко вредным считать критику вредительством. — Ведь сейчас это уже нередко уголовно наказуемо. Дисциплины нет!

Г.П. не мог не понимать, для каких читателей он отвечает. Вряд ли им стоит объяснять, что такое деинституционализация, разве что толкуя это понятие на свой лад – буквально. Все понимают это как резкое сокращение стационарной, а не амбулаторной службы.

Говоря, что в Москве постоянно проживает 13 миллионов и теперь имеется 5 больниц на 7 тыс. коек вместо 16 больниц и 16 тысяч коек, Г.П. преподносит это как достижение. Но оно, прежде всего, экономическое, неизбежно за счет многого другого. У нас же «за последние годы на треть снизилась психическая заболеваемость»! Вот только инвалидов вследствие психического заболевания почему-то меньше не становится, и появляются они в поле зрения психиатра тогда, когда активное лечение уже неэффективно. Может быть, снижается не заболеваемость, а выявляемость? Может, это говорит о снижении доступности психиатрической помощи и падении доверия, которое понемногу стало восстанавливаться в 90-е годы после принятия закона о психиатрической помощи? Но вместо того, чтобы укреплять это доверие кропотливой работой психиатра, мы сокращаем сроки госпитализации, переводим на долечивание в дневной полустационар, где «за шесть занятий больной должен понять, что с ним произошло, понять природу своего заболевания и способы борьбы с ним» и стать «квалифицированным получателем психиатрической помощи». А не станет, так признаем недееспособным и отправим в психоневрологический интернат, а это другое ведомство и другая статистика.

По данным, приводившимся Н.Д.Букреевой, количество психиатрических коек в стране с 2005 по 2012 год сократилось с 11,8 до 10, 2 на 10 тысяч населения, при этом в Москве их было 17, а в Чеченской республике, где крепки семейные связи, и помещение члена семьи в психиатрическую больницу возможно лишь в самом крайнем случае, — 3, 3. И это снижение шло постепенно, в значительной мере за счет освобождения коек от пациентов, находящихся в стационарах по социальным показаниям. А теперь оказывается, что и 5 психиатрических коек на 10 тыс. населения в Москве нам не нужно, поскольку они в значительной степени в центральной больнице города остаются незанятыми. Вот уж, действительно, оздоровление жителей Москвы идет ударными темпами! Одновременно с этим в Москве с приходом нового главного психиатра ежегодно недееспособными признаются около 400-500 человек, и этот поток не ослабевает.

Георгий Петрович ссылается на то, что во всем мире первичный прием осуществляют врачи общей практики. Как во всем мире? Но Запад – не идеал и поэтому не образец для обезьянничанья, так как у них другой контекст за счет другой инфраструктуры и активного гражданского общества. Западные коллеги восхищаются советской системой здравоохранения, а современные руководители российского здравоохранения копируют современную западную систему, — выразительный круг. А ведь диагностически пограничная психиатрия значительно труднее и чревата ошибками даже узких специалистов. Получается, что, как во всем мире, врачи общей практики, имея право выписывать нейролептики, будут предварять консультацию психиатра и посылать к нему. Такая система дешевле, но понятно, чем это чревато. Г.П., в качестве члена Комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты РФ, давно говорит, что закон о психиатрической помощи устарел, и возглавил рабочую группу по разработке изменений и дополнений к нему, а фактически пытается подменить его новым гораздо более обширным законом о психическом здоровье. При этом его не смущает, что общественная организация с наиболее крупными юридическими наработками в этой сфере – Независимая психиатрическая ассоциация России – не привлечена к этой работе, тогда как у него самого имеется очевидный конфликт интересов, как у государственного чиновника. Не смущает и памятный всем выход из Общественной палаты Л.М.Рошаля, неудовлетворенного ее деятельностью в области здравоохранения.

Интервьюер спрашивает относительно принудительной госпитализации якутского шамана: «Разве представлял он общественную опасность?». Ответ: «Вы ведь согласны, что речь идет о больном человеке. Разве можно оставлять больного без медицинской помощи?». Это издевательский ответ, так как речь не о диагнозе, а принудительной госпитализации человека, который принимал и соглашался на амбулаторную терапию, а его помещают в самые жесткие — четвертой степени строгости условия, чтобы держать подольше. Это и называется «карательная психиатрия», про которую Г.П. ответил, что «не понимает, что это такое». А это ответ на военный лад: «не положено иначе», да еще в условиях информационной войны.

Ю.С.Савенко

Фото: Александр Корольков/ РГ