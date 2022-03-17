Новое издание НПА России — Избранные труды выдающегося голландского психиатра-феноменолога Х. К. Рюмке

Предлагаем вашему вниманию новое издание Х. К. Рюмке. Избранные труды в переводах П. Ю. Завитаева (М.: Грифон. 2022 г.).

Хенрикус Корнелиус Рюмке (Henricus Cornelius Rümke) (1893–1967) – выдающийся голландский психиатр-феноменолог. Широкую известность получил в конце 1950-х – начале 1960-х гг. В основном – публикацией трудов о шизофрении, а также своим классическим симптомом чувства шизофрении – Praecox-Gefühl Rümke (1957).

Х.К. Рюмке стремился охватить современную ему психиатрию во всем богатстве ее направлений, концепций, идей. Крайне важным для него было понимание психиатрии как открытой дисциплины, способной сочетать и использовать даже противоречащие друг другу подходы.

Он считал, что чем больше точек зрения в распоряжении психиатра, тем вернее и глубже познание больного, а значит – больше клинических случаев, доступных пониманию медицины.

Цель издания – дать русскоязычному читателю представление о творчестве и миросозерцании Х.К. Рюмке, одного из ведущих европейских психиатров XX века.