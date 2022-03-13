Исполнительный комитет Всемирной психиатрической ассоциации опубликовал заявление по поводу событий на Украине

7 марта 2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВПА

Учитывая наше давнее неприятие военных действий, не связанных с обороной, и принимая во внимание последние заявления различных организаций здравоохранения и социального обеспечения, а также результаты голосования Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), осудившего вторжение в Украину, Всемирная психиатрическая ассоциация (ВПА) также выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о нападениях на гражданские объекты, такие как частные дома, школы и больницы, и о жертвах среди гражданского населения, включая детей, женщин, пожилых людей и инвалидов.

Всемирная психиатрическая ассоциация призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить все военные действия в Украине, и прежде всего те, которые угрожают жизни и здоровью, в том числе психическому, населения Украины, особенно детей, женщин и стариков, а также солдат и их семей.

ВПА призывает к тому, чтобы психиатрам и работникам службы психического здоровья была обеспечена возможность заботиться о своих пациентах, многие из которых относятся к числу наиболее уязвимых лиц, и заниматься их лечением. Всем медицинским работникам и пациентам, нуждающимся в помощи, должен быть обеспечен безопасный выход из зоны военных действий и защита. Мы также поддерживаем усилия тех стран, которые оказывают гуманитарную помощь тем гражданам Украины, которые стали беженцами.

Психологические последствия военных конфликтов и связанных с этим травм будут иметь длительные неблагоприятные последствия и для тех, кто выживет, и для будущих поколений. ВПА призывает к немедленному прекращению текущего конфликта и боевых действий, психологические последствия которых уже затронули очень многих людей.

Исполнительный комитет ВПА