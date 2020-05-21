Нормативно-правовые акты, составляющие правовую основу деятельности в сфере общественного контроля за обеспечением прав лиц, находящихся в психиатрических лечебных и экспертных организациях

Конституция Российской Федерации

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»

Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»

Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»

Гражданский кодекс Российской Федерации

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации

Уголовный кодекс Российской Федерации

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»

Федеральный закон от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением»

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 191-ФЗ «О передаче и принятии Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении принудительных мер медицинского характера»

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»

Международные акты

Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г.

Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения (28 марта 1997 г.)

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.)

Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1991 г. № 46/119)

Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Стандарты ЕКПП. CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2010.

Меры усмирения в психиатрических учреждениях для взрослых. Стандарты ЕКПП. CPT/Inf(2017)6.

Рекомендация Комитета Министров Совета Европы от 23 февраля 1999 года R (99) 4 «О принципах, касающихся правовой защиты недееспособных взрослых»

Рекомендация Комитета Министров Совета Европы от 24 февраля 2004 года Rec (2004) 10 «Относительно защиты прав человека и достоинства лиц с психическим расстройством»

Ведомственные акты

Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1177н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства»

Приказ Минздрава России от 8 октября 1997 г. № 299 «О нарушении принципа добровольности при оказании психиатрической помощи»

Порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 2 мая 2012 г. № 441н)

Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 566н)

Порядок ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента (утв. приказом Минздрава России от 29 июня 2016 г. № 425н)

Порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы (утв. приказом Минздрава России от 12 января 2017 г. № 19)

Примерное положение об отделе охраны психиатрической больницы (стационара)

специализированного типа с интенсивным наблюдением (утв. приказом Минюста России от 10 декабря 2010 № 385)

Положение о психиатрической больнице (утв. приказом Минздрава СССР от 21 марта 1988 г. № 225 (в ред. приказа 1993 г.)

Приказ Минздравмедпрома России от 13 февраля 1995 г. № 27 «О штатных нормативах учреждений, оказывающих психиатрическую помощь»

Инструкция о порядке оформления и учёта лечебных отпусков в психиатрических и психоневрологических стационарах (утв. приказом Минздрава СССР от 2 февраля 1984 г. № 125)

Письмо Минздрава России от 26 декабря 2002 г. № 2510/12967-02-32 «О мерах физического стеснения при оказании психиатрической помощи»

Временное Положение о психиатрической больнице со строгим наблюдением (утв. приказом Минздрава СССР от 21 марта 1988 г. № 225)

Временное Положения об отделении с усиленным наблюдением психиатрической больницы (утв. приказом Минздрава СССР от 21 марта 1988 г. № 225)

Временная инструкция о порядке применения принудительных и иных мер медицинского характера в отношении лиц с психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния (утв. приказом Минздрава СССР от 21 марта 1988 г. № 225)

Положение о социальном страховании и социальном обеспечении психических больных, находящихся на принудительном лечении (утв. приказом Минздрава СССР от 26 августа 1988 г. № 06-4/90)

Разъяснение от 18 сентября 1997 г. N 6 «О перечислении пенсий лицам, находящимся в психиатрическом учреждении» (утв. постановлением Минтруда России от 18 сентября 1997 г. № 45)

Указание Генеральной прокуратуры РФ от 1 февраля 2016 г. № 67/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований законов при назначении и производстве судебно-психиатрической экспертизы»

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (СанПиН 2.1.3.2630-10) (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58)

Приказ Минздрава России от 25 февраля 2020 г. № 121н «Об утверждении порядка посещения членами общественной наблюдательной комиссии судебно-психиатрических экспертных медицинских организаций и медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением, а также условий проведения членами общественной наблюдательной комиссии беседы с находящимися в этих медицинских организациях лицами при осуществлении общественного контроля и порядка осуществления членами общественной наблюдательной комиссии кино-, фото- и видеосъемки лиц, находящихся в судебно-психиатрических экспертных медицинских организациях и медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Приказ Минздрава России от 25 февраля 2020 г. № 122н «Об утверждении порядка посещения членами общественной наблюдательной комиссии медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа и специализированного типа, а также условий проведения членами общественной наблюдательной комиссии беседы с находящимися в этих медицинских организациях лицами при осуществлении общественного контроля и порядка осуществления членами общественной наблюдательной комиссии кино-, фото- и видеосъемки лиц, находящихся в медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа и специализированного типа.

Локальные акты медицинской лечебной или экспертной организации

Правила внутреннего распорядка медицинской организации

Рекомендации Пленума Верховного Суда РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 (в ред. от 3 марта 2015 г.) «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 47 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания»